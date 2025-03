Gia Lai giải thể 17 đơn vị Công an cấp huyện

(GLO)-Từ ngày 1-3, 17 đơn vị Công an cấp huyện trên địa bàn Gia Lai sẽ chính thức giải thể. Sau khi Công an cấp huyện giải thể, Công an tỉnh sẽ có 26 đơn vị cấp phòng và 218 đơn vị Công an cấp xã.

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, trong ngày 1-3, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành công bố các quyết định về công tác cán bộ. Quá trình sắp xếp, bố trí nhân sự đã được lãnh đạo Công an tỉnh xem xét toàn diện về quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến trong công tác và các điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm công tác và nguyện vọng cá nhân.

Công an huyện Phú Thiện sẽ chính thức giải thể từ ngày 1-3. Ảnh: Văn Tiến

Cụ thể, với Trưởng Công an cấp huyện, Công an tỉnh sẽ bố trí đảm nhiệm vị trí Trưởng một số phòng nghiệp vụ, số khác sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng phòng.

Với cấp phó của Công an cấp huyện, Công an tỉnh sẽ phân bổ về giữ chức vụ Phó Trưởng phòng nghiệp vụ hoặc Trưởng Công an xã, thị trấn theo nguyện vọng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Công an TP. Pleiku sẽ được phân bổ về cấp xã hoặc cấp phòng. Ảnh: Minh Việt

Với cán bộ, chiến sĩ, một số khối như An ninh, Điều tra sẽ được sắp xếp theo ngành dọc trực thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh để phụ trách theo từng địa phương, khu vực. Ngoài ra, một số cán bộ, chiến sĩ của Công an cấp huyện sẽ được phân bổ về Công an cấp xã.

Mục tiêu của Công an tỉnh đề ra trước mắt sẽ bố trí đủ 12 cán bộ, chiến sĩ/xã với các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Đến hết năm 2025 phấn đấu hoàn thành mục tiêu toàn bộ Công an cấp xã trong toàn tỉnh có đủ 12 cán bộ, chiến sĩ.

Theo nguồn tin của P.V, sau khi giải thể Công an cấp huyện, Công an tỉnh đã tăng cường hơn 580 cán bộ, chiến sĩ về cấp phòng và gần 750 cán bộ, chiến sĩ về Công an cấp xã với bình quân 10,3 cán bộ, chiến sĩ/xã.

Cũng từ 1-3, Công an cấp xã sẽ có quyền tiếp nhận tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Với các vụ án đang trong quá trình điều tra sẽ được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phân bổ về các phòng nghiệp vụ đảm bảo không gián đoạn. Sau khi kết thúc điều tra, tùy vào mức độ của vụ án sẽ chuyển Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hoặc tỉnh theo quy định của pháp luật.