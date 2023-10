Gia Lai đạt giải khuyến khích cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc

Chư Păh tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ (GLO)- Ngày 12-10, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tịnh xá Ngọc Như tổ chức lễ cầu siêu, dâng hương kính bái cầu nguyện cho 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại xã Ia Phí và xã Ia Khươl.

Ayun Pa: Trao 7 giải thưởng cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu bình yên" (GLO)- Sáng 12-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã tọa đàm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023) gắn với ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”, trao giải cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu bình yên” năm 2023.

Giao thẩm quyền quyết định dừng ngay, dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển cho Cục Hàng hải Việt Nam (GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Theo đó, thẩm quyền quyết định dừng ngay, dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển được giao cho Cục Hàng hải Việt Nam thay vì giao cho Bộ Giao thông-Vận tải như quy định cũ.

Liên đoàn Lao động TP. Pleiku quan tâm phát triển đoàn viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước (GLO)- Với nỗ lực triển khai Nghị quyết số 05/NQ-BCH của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa X về “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2023 và định hướng đến năm 2026”, LĐLĐ TP. Pleiku được đánh giá là một trong những đơn vị điển hình trong phát triển đoàn viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ia Rtô phát huy vai trò đoàn thể trong công tác giảm nghèo (GLO)- Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương, xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chư Pưh quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn (GLO)- Những năm qua, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần tạo việc làm, ổn định sinh kế, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Kông Chro phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo (GLO)- Sáng 10-10, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ năm 2023 với khẩu hiệu “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Người dân Tú An tiếp cận thông tin thông qua sinh hoạt hội, nhóm (GLO)- Nhờ đa dạng hoạt động, các câu lạc bộ (CLB), nông hội ở xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã tạo môi trường kết nối hội viên, đồng thời giúp người dân kịp thời nắm bắt những thông tin hữu ích, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trao cơ hội khởi nghiệp cho phụ nữ (GLO)- Khó hơn nam giới trong sáng tạo khởi nghiệp do hạn chế về nhận thức xã hội và định kiến giới, song hiện nay, phụ nữ đã được trao nhiều cơ hội để khởi nghiệp thành công.

Đại biểu HĐND thị xã An Khê tiếp xúc đối thoại với trẻ em (GLO)- Sáng 8-10, Thị Đoàn An Khê phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu HĐND thị xã với trẻ em năm 2023.

Chủ động phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn (GLO)- Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 27 vụ cháy, tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Các cấp chính quyền cùng lực lượng Công an tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ cháy xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Trao 2 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Đak Pơ và Kông Chro (GLO)- Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đak Pơ và Kông Chro vừa tổ chức bàn giao các “Mái ấm Công đoàn”, giúp đoàn viên an cư, lạc nghiệp.

Tặng 600 suất quà cho người nghèo và học sinh khó khăn tại xã Ia Nan (GLO)- Ngày 7-10, Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Cơ phối hợp với gia đình anh Trần Bảo Tâm và chị Nguyễn Thị Ngọc Thi (số 142A đường Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) và UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) tặng quà cho đồng bào nghèo và học sinh, trẻ em khó khăn trên địa bàn xã. Tham gia buổi tặng quà có đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Đức Cơ.

Học sinh Gia Lai thích thú với trải nghiệm làm lính cứu hỏa (GLO)- Hàng ngàn người dân trong đó phần lớn là các em học sinh đã được trải nghiệm làm lính cứu hỏa với những thao tác cứu nạn, chữa cháy trực quan, sinh động. Đây là chương trình do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đồng loạt ở 3 địa điểm: TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.

Xã Ia Ake giành giải nhất hội thi Đội tuyên truyền Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (GLO)- Sáng 5-10, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi Đội tuyên truyền Chữ thập đỏ huyện lần thứ II, năm 2023.

Krông Pa trao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo (GLO)- Trong các ngày từ 4 đến 6-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện bàn giao 2 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai bàn giao các công trình tài trợ cho giáo dục (GLO)- Ngày 5-10, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền huyện Đak Pơ, Kông Chro, Kbang tổ chức lễ bàn giao các công trình tài trợ giáo dục cho các đơn vị trường học. Tham dự buổi lễ có bà Siu Hương-Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

