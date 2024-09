Gia Lai: Đăng thông tin sai sự thật, 1 quản trị viên nhóm Facebook bị phạt 5 triệu đồng

Trước đó, vào ngày 24-9, ông T. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải lên nhóm Facebook có gần 200 ngàn thành viên (do ông T. là quản trị viên) nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội liên quan đến vụ tai nạn giao thông chiều 24-9 giữa xe cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Gia Lai đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ với xe máy tại ngã tư đường Trần Phú-Lý Thái Tổ (TP. Pleiku) làm 1 người tử vong.

Tại cơ quan Công an, ông T. thừa nhận các thông tin đăng tải là do đọc được trên mạng xã hội chưa qua kiểm chứng hay xác thực. Ngoài ra, do quen biết với nạn nhân trong vụ tai nạn nên bức xúc và đã đăng tải những nội dung bình luận sai sự thật. Tại đây, ông T. thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Trên cơ sở đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với T. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.