Gia Lai công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Theo số liệu thống kê công bố, 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính tăng 3,02% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khu vực nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,26%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 0,4%; khu vực dịch vụ tăng 3,84%; khu vực dịch vụ tăng 3,84%.

Bên cạnh đó, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 29.232,75 tỷ đồng, tăng 8,95% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 525 triệu USD, đạt 70% so kế hoạch, tăng 16,98% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.370 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 59,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 58% dự toán HĐND tỉnh giao...

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm có 500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,6% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký là 5.125 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,55% so với tháng trước, tăng 3,52% so với cùng kỳ; bình quân 6 tháng tăng 3,68% so với cùng kỳ. Số lao động được giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh là 15.360 lao động, đạt 57,31% kế hoạch, tăng 1,06% so cùng kỳ.

Các lĩnh vực xã hội, đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đồng tình, nhất trí với các nội dung Cục Thống kê tỉnh công bố.