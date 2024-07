(GLO)-Chiều ngày 18-7, Cục Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý II năm 2024.

Phát biểu tại chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn”, ông Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám sát chương trình Hóa đơn may mắn tỉnh thông tin: "Nhằm khuyến khích người tiêu dùng có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, Hội đồng Giám sát đã tổ chức các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn”. Thông qua chương trình nhằm thúc đẩy thói quen sử dụng hóa đơn điện tử của người mua hàng, người bán hàng và giúp cơ quan thuế xác định doanh thu, tránh thất thu và tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Tại kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II năm 2024, có tổng số 92.728 hóa đơn đủ điều kiện tham gia quay số lựa chọn. Hội đồng Giám sát chương trình đã ngẫu nhiên chọn ra 15 hóa đơn trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng 35 triệu đồng.

Theo công bố kết quả, giải Nhất trị giá 10 triệu đồng đã thuộc về người mua hàng HKD Lê Thị Viết (MST 8021797246, số hóa đơn 657); 3 giải Nhì trị giá 3 triệu đồng/giải thuộc về người mua hàng Nguyễn Thị Thương (MST 5900670454, số hóa đơn 36658), Nguyễn Thị Thu Hồng (MST 5900678580, số hóa đơn 9695), Thuốc tây Hồng Quyên (MST 5901093270, số hóa đơn 3100). Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách 5 người mua hàng trúng giải Ba, trị giá 2 triệu đồng/giải; 6 người mua hàng trúng giải Khuyến khích, trị giá 1 triệu đồng/giải.