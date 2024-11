Gia Lai còn 23.886 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều

Dự và chủ trì tại điểm cầu của tỉnh có bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025; thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021-2025; Tại điểm cầu ở các địa phương là đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố ; thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia…

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, tính đến cuối tháng 10-2024, tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh khoảng 393.760 hộ (tăng 5.529 hộ so với cuối năm 2023). Trong đó, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ước 168.241 hộ (tăng 2.963 hộ so với năm 2023). Qua kết quả rà soát, toàn tỉnh còn khoảng 23.886 hộ nghèo, chiếm 6,07%. Trong đó, hộ nghèo đồng bào DTTS là 21.377 hộ, chiếm 12,71%; kết quả giảm hộ nghèo năm 2024 của tỉnh là 2,04%, đạt 101,91% so với kế hoạch. Hộ nghèo đồng bào DTTS giảm 4,34% đạt 144% so với kế hoạch. Đặc biệt, hộ nghèo ở huyện Kông Chro giảm 5,93%, đạt 107% kế hoạch. Hiện nay, 14 địa phương thực hiện giảm nghèo đạt và vượt kế hoạch. Riêng thị xã An Khê, huyện Phú Thiện và huyện Kbang thực hiện chưa đạt theo kế hoạch UBND tỉnh giao.

Hộ nghèo thôn O Ngó (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) được hỗ trợ bò sinh sản làm sinh kế thoát nghèo. Ảnh: Nguyễn Diệp

Cũng qua rà soát tại các địa phương, toàn tỉnh còn 34.546 hộ cận nghèo, chiếm 8,77%, giảm 0,44% so với năm 2023. Trong đó, đồng bào DTTS là 27.671 hộ cận nghèo, chiếm 16,45%, giảm 0,42%.

Theo nhìn nhận của một số địa phương, kết quả giảm nghèo năm 2024 không đạt do diễn biến khí hậu bất thường, nắng mưa xen kẽ, giá nông sản không ổn định… tình trạng sinh con thứ 3-4 gia tăng và nhiều hộ gia đình có thành viên tách ra ở riêng dẫn đến số hộ nghèo mới phát sinh tăng.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Tài chính thông tin về kết quả giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 gồm: vốn đầu tư hơn 139,7 tỷ đồng; vốn sự nghiệp hơn 231,9 tỷ đồng. Tính đến ngày 31-10, tổng nguồn vốn đã giải ngân được 177,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư đã giải ngân hơn 86 tỷ đồng, đạt 61,58% kế hoạch; vốn sự nghiệp đã giải ngân hơn 91,7 tỷ đồng, đạt 39,56% kế hoạch vốn của các sở, ban, ngành và các địa phương…

Các điểm cầu ở địa phương thông tin về công tác giảm nghèo đến các đại biểu ở điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, dự kiến trong năm 2025, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 còn 4,05% vào cuối năm 2025. Giảm hộ nghèo theo chuẩn đa chiều ở mức 2,02%; hộ nghèo đồng bào DTTS giảm 3% và hộ nghèo ở huyện Kông Chro giảm 5,2%...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Diệp

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã biểu dương và đánh giá cao công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024 ở các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt giúp Ban Chỉ đạo các cấp có được những thông tin hữu ích. Những địa phương chưa đạt cần có kế hoạch cho năm tới để thực hiện công tác giảm nghèo tốt và thực chất. Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh và các địa phương tiếp thu và xây dựng kế hoạch tập huấn đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo; tăng cường tuyên truyền để người dân biết và đồng hành chia sẻ. Từ nay đến cuối năm các địa phương hoàn chỉnh thông tin số liệu giảm nghèo cụ thể, chính xác trình cấp có thẩm quyền. Tập trung giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo chặt chẽ, hạn chế sai sót. Dự kiến trong tháng 11-2024, UBND tỉnh sẽ làm lễ ra quân xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm huy động mọi nguồn lực cùng chung tay hỗ trợ các địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát… Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS.