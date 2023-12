Tin liên quan Chấm dứt hoạt động dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai

Cụ thể, gồm: Dự án Nhà máy chế biến cà phê hòa tan và cà phê bột do Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ Tam Ba làm chủ đầu tư; Dự án Chợ và bãi đậu xe xã Adơk (huyện Đak Đoa) do Công ty TNHH Thanh Xuân Đak Đoa làm chủ đầu tư; Dự án nhà máy chế biến hoa quả do Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai làm chủ đầu tư; Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung do Công ty cổ phần Yang Nguyễn Gia Lai làm chủ đầu tư; Dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai do Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai làm chủ đầu tư.

Các dự án chấm dứt hoạt động do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2020.