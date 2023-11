Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có Thông báo số 44/TB-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai.

Nguyên nhân chấm dứt hoạt động là nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 48 của Luật Đầu tư 2020. Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai (chủ đầu tư dự án)chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định tại khoản 8 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26-3-2021 của Chính phủ và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Được biết, Bệnh viện Bình An Gia Lai trước kia là Khu điều trị dịch vụ chất lượng cao được triển khai đầu tư, xây dựng năm 2017 dưới hình thức hợp tác đối tác công-tư (PPP) giữa một doanh nghiệp tư nhân và Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm góp phần giảm tình trạng quá tải cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đáp ứng yêu cầu đòi hỏi được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm chi phí đi lại, ăn ở cho bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân.

Đến năm 2020, Khu điều trị dịch vụ chất lượng cao được nhượng lại cho Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai và đổi tên dự án thành Bệnh viện Bình An Gia Lai. Tuy nhiên, do vướng mắc một số thủ tục liên quan đến đất đai nên từ khi hoàn thành đến nay, bệnh viện này vẫn chưa đi vào hoạt động.