Gia Lai có 228 giám định viên và 13 tổ chức giám định tư pháp

(GLO)-Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Trần Văn Quý (SN 1987, trú tại thôn Bình Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai thụ lý điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người.

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát thông báo truy tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. Pleiku.

Ngày 2/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép thuốc lá do nước ngoài sản xuất với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi.

(GLO)- Ngày 2-11, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với Cục QLTT tỉnh Gia Lai và Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Pleiku bất ngờ ập vào kiểm tra hộ kinh doanh Trương Ngọc Quyên (Ngọc Quyên Shop) tại địa chỉ 121/5 Lê Đại Hành, tổ 3, phường Đống Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, do bà Trương Ngọc Quyên làm chủ.

Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) vừa bắt giam một bị can chuyên dùng ảnh nhạy cảm của các cô gái để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, tống tiền nạn nhân.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đak Lak vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Trúc My (SN 1998, trú tại thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.