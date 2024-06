Gia Lai: Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai ở các địa phương được giao phụ trách. Đồng thời, trực tiếp xuống địa bàn đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó khi có dự báo khả năng thiên tai xảy ra lớn, nghiêm trọng; chuẩn bị phương tiện, vật tư, lực lượng để tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu…

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát lại kịch bản ứng phó thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn; giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa lũ và trước khi xảy ra bão, lũ; xác định trọng điểm xung yếu, chủ động phòng ngừa và kiểm soát rủi ro với phương châm “phòng là chính”. Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để nắm bắt thông tin, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu xảy ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu, đối với rủi ro thiên tai ở cấp độ 1, UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động các nguồn lực phòng, chống; thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khu vực xung yếu, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, nhất là những nơi bị sạt lở, các ngầm tràn, khu vực bị ngập, nước chảy xiết; kiểm tra, vận hành bảo đảm an toàn các hồ chứa nước, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời khi công trình xảy ra sự cố; dự trữ trang, thiết bị, phương tiện, vật tư, nhân lực để xử lý khi có tình huống xảy ra.

Các chủ đầu tư, chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng trực 24/24 tại các công trình trong thời gian xảy ra mưa lũ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện; chủ động bố trí kinh phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng, các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn đập; xả nước để giảm dung tích hoặc không tích nước vào mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du đập. Chủ động xây dựng và tổ chức phương án bảo vệ vận hành an toàn cho công trình; thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, phương án bảo vệ đập và phương án phòng, chống thiên tai cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập. Ngoài ra, kiểm tra, rà soát và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để phục vụ công tác bảo đảm an toàn đập, vùng hạ du đập trong mùa mưa lũ; thông báo kịp thời việc xả lũ hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện đến Nhân dân vùng hạ du để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp về thời tiết. Cung cấp kịp thời các bản tin dự báo cho Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai để thông tin, cảnh báo kịp thời cho các cấp, ngành, các đơn vị biết để chủ động phòng, chống hiệu quả; phối hợp với các Công ty thủy điện thông báo, dự báo kịp thời lũ trên khu vực hạ lưu của công trình. Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, lũ; tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời, chính xác về diễn biến bão, lũ, công tác chỉ đạo của các cấp để Nhân dân biết và chủ động phòng tránh.