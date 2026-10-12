Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

(GLO)- Với 499 giải ở 9 môn thi, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay có sự bứt phá mạnh mẽ về mặt thành tích. Kết quả đáng tự hào này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và chiến lược bồi dưỡng sát sao từ các nhà trường.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-10, với 1.329 thí sinh đăng ký dự thi ở 9 môn. Kết quả, môn Ngữ văn có 98 giải, Tiếng Anh 66 giải, Lịch sử 61 giải, Toán 53 giải, Địa lý 50 giải, Sinh học 48 giải, Vật lý 42 giải, Tin học 41 giải và Hóa học 40 giải.

Thành tích trải rộng trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ và ngoại ngữ, thể hiện sự đa dạng trong năng lực và sở trường của học sinh Gia Lai.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dẫn đầu toàn tỉnh với 127 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2026-2027. Ảnh: T.D

Tiếp tục khẳng định truyền thống, kỳ thi năm nay tiếp tục ghi nhận thành tích ấn tượng từ các trường chuyên. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dẫn đầu với 127 giải, Trường THPT chuyên Hùng Vương với 110 giải và Trường THPT chuyên Chu Văn An với 91 giải.

Thành tích xuất sắc này không chỉ là "quả ngọt" từ hành trình nỗ lực bền bỉ của các em học sinh mà còn nhờ vào lộ trình đào tạo có chiến lược bài bản, đội ngũ giáo viên luôn nỗ lực không ngừng.

Ông Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - cho biết: Với vai trò giáo dục mũi nhọn, nhà trường đặc biệt chú trọng đến chiến lược bồi dưỡng học sinh giỏi. Thành tích này sẽ là động lực để nhà trường tiếp tục đẩy mạnh kiến thức lớp chuyên sâu, củng cố kiến thức cho học sinh”.

Em Nguyễn Hải Yến (lớp 11 Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đạt giải nhất môn Ngữ văn. Ảnh: NVCC

Đạt giải nhất ở môn Ngữ văn, em Nguyễn Hải Yến (lớp 11 Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) phấn khởi bày tỏ: “Trong quá trình bồi dưỡng, em may mắn được tiếp cận môi trường học tập hiện đại, thầy cô tận tình và quan tâm học sinh.

Điều này tạo không gian và điều kiện sáng tạo để chúng em được có cơ hội phát huy năng lực của mình. Để có kết quả cao, theo em, ngoài đam mê, sự kiên trì thì việc tự học, tự đọc để nâng cao kiến thức cũng là điều tiên quyết.

Đối với đề Ngữ văn của kỳ thi năm nay, Hải Yến cho rằng đề rất hay và có chiều sâu, có độ khó nhưng cũng tạo cơ hội để học sinh phát huy, mở ra nhiều góc nhìn đa dạng.

“Đề thi rất gần gũi và gắn liền với cuộc sống xung quanh nên em cảm thấy đề mở ra rất nhiều ý tưởng để học sinh triển khai và lập luận góc nhìn, quan điểm của bản thân” - Hải Yến chia sẻ.

Em Nguyễn Lê Dương (bên phải, lớp 12C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) đạt giải nhất môn Toán. Ảnh: NVCC

Thầy và trò Trường THPT chuyên Hùng Vương cũng đã có một hành trình nỗ lực đầy tự hào. Em Nguyễn Lê Dương (lớp 12C3A) cho hay: “Khi đạt giải nhất môn Toán, em cũng không mấy bất ngờ vì em đã có hành trình học tập và rèn luyện nghiêm túc.

Em không áp lực vấn đề thi cử nên tâm lý khá thoải mái, cố gắng hết mình để tích luỹ và nâng cao kiến thức. Trong quá trình học, em nhận thấy kiến thức nền rất quan trọng”.

Còn với Nguyễn Khánh Ngân (lớp 12C2A, cùng trường) thì việc đạt giải nhất môn Địa lý đã trở thành động lực để em tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.

Là học sinh chuyên Anh, hành trình rẽ hướng sang đội tuyển Địa lý ban đầu mang lại cho Ngân không ít bỡ ngỡ và khó khăn. Tuy nhiên, Ngân may mắn khi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và hướng dẫn tận tình từ các thầy cô.

Nguyễn Khánh Ngân (lớp 12C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) đạt giải nhất môn Địa lý. Ảnh: NVCC

“Để học Địa lý hiệu quả, em thường sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức, tập trung vào các ý chính và mối liên hệ giữa chúng để ghi nhớ một cách logic hơn thay vì học thuộc lòng máy móc.

Đề thi năm nay hay và có tính phân hóa, không chỉ yêu cầu học sinh nắm vững kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức, tư duy tổng hợp và phân tích các vấn đề kinh tế - xã hội” - Ngân chia sẻ.

Theo cô Lê Thị Thu - Hiệu trưởng nhà trường, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay, nhà trường có 110 giải với 2 giải nhất, 29 giải nhì, 42 giải ba và 36 giải khuyến khích.

Qua kỳ thi, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch ôn luyện chuyên sâu, củng cố thêm kiến thức và kỹ năng thi cử cho học sinh. Những học sinh được chọn vào đội tuyển của tỉnh để tham dự kỳ thi quốc gia sẽ theo kế hoạch ôn luyện chung của Sở GD&ĐT.

Em Trương Phạm Bảo Khánh (lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng) đạt giải nhất môn Hóa học. Ảnh: NVCC

Kỳ thi năm nay cũng chứng kiến sự tiến bộ đáng kể của các trường không chuyên. Trong đó, Trường THPT Chi Lăng đạt 46 giải, Trường THPT số 1 Phù Mỹ có 11 giải, Trường THPT Quốc học Quy Nhơn đạt 9 giải, Trường THPT số 2 Phù Mỹ có 8 giải, Trường THPT Mỹ Thọ đạt 7 giải…

Để đạt được kết quả này, trong thời gian bồi dưỡng, giáo viên các trường đã có lộ trình giảng dạy chi tiết, hỗ trợ kỹ năng phân tích và tư duy phản biện cho học sinh; từ đó, giúp các em tự tin, thể hiện hết khả năng của mình.

Em Trương Phạm Bảo Khánh (lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng) cho biết: “Em đã được thầy cô luyện đề và truyền đạt vững kiến thức cơ bản. Giải nhất môn Hoá học là kết quả cho hành trình nỗ lực của bản thân và sự dìu dắt của thầy cô. Để học môn Hoá hiệu quả, em nghĩ cần phải kết hợp giữa việc nắm chắc lý thuyết, luyện tập thường xuyên và hệ thống hóa kiến thức một cách khoa học”.

Với sự nỗ lực bền bỉ, học sinh Trường THPT Chi Lăng đã đạt tổng cộng 46 giải tại tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh. Ảnh: T.D

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Ngọc Sỹ thông tin: Toàn tỉnh có 1.329 thí sinh dự thi, trong đó có 499 học sinh đạt giải (tương đương 37,55%), bao gồm: 11 giải nhất, 94 giải nhì, 155 giải ba và 239 giải khuyến khích.

Những con số này cho thấy sức lan tỏa của phong trào học tập, đồng thời phản ánh quá trình nỗ lực, rèn luyện nghiêm túc và sự đầu tư bồi dưỡng của các cơ sở giáo dục.

Trên cơ sở kết quả kỳ thi, ngành Giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng những học sinh có năng lực, phẩm chất phù hợp để tham gia các đội tuyển dự thi cấp quốc gia; đồng thời chú trọng phát hiện và phát triển năng khiếu ở các trường, các địa bàn, tạo cơ hội để học sinh phát huy tài năng.