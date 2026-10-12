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Gia Lai công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2026-2027

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HỒ THỊ ĐIỂM
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(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2026-2027, với 499 giải ở 9 môn thi. Trong đó, môn Ngữ văn có số giải nhiều nhất với 98 giải.

Theo kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2026-2027, môn Ngữ văn có 98 giải, Tiếng Anh 66 giải, Lịch sử 61 giải, Toán 53 giải, Địa lý 50 giải, Sinh học 48 giải, Vật lý 42 giải, Tin học 41 giải và Hóa học 40 giải.

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Có 499 thí sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2026-2027. Ảnh: Hồ Điểm

Về thành tích của các trường, nổi bật là khối trường THPT chuyên, trong đó Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dẫn đầu với 127 giải, tiếp đến là Trường THPT chuyên Hùng Vương với 110 giải và Trường THPT chuyên Chu Văn An với 91 giải.

Đáng chú ý, nhiều trường THPT công lập và tư thục trên địa bàn các xã, phường cũng đạt kết quả nổi bật. Trong đó, Trường THPT số 1 Phù Mỹ có 11 giải, Trường THPT Quốc học Quy Nhơn đạt 9 giải, Trường THPT số 2 Phù Mỹ có 8 giải; Trường THPT Mỹ Thọ và Trường THPT Lý Tự Trọng cùng có 7 giải; Trường THPT số 2 An Nhơn có 6 giải; Trường THPT số 1 Tuy Phước, Nguyễn Diêu, số 3 An Nhơn, số 1 Quang Trung có 5 giải; khối tư thục Trường THPT Chi Lăng đạt 46 giải...

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-10, với 1.329 thí sinh đăng ký dự thi ở 9 môn. Thông qua kỳ thi nhằm phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội, tạo nguồn tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp cao hơn.

Xem danh sách thí sinh đạt giải TẠI ĐÂY.

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