Gia Lai: Bệnh sởi sẽ còn diễn biến phức tạp đến mùa hè

(GLO)- Dù đã qua cao điểm của bệnh sởi nhưng số ca sốt phát ban với các triệu chứng lâm sàng của bệnh sởi vẫn tiếp tục gia tăng tại Gia Lai thời gian qua. Theo nhận định của ngành Y tế, bệnh sởi sẽ còn diễn biến phức tạp đến mùa hè, do đó cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng-chống bệnh.

Bệnh nhi nhập viện vẫn cao

Vào cao điểm của dịch bệnh sởi (thời điểm sau Tết Nguyên đán), Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Gia Lai) thu dung điều trị cho gần 160 ca sốt phát ban với các triệu chứng lâm sàng của bệnh sởi. Hiện nay, dù đã qua cao điểm của dịch bệnh nhưng số bệnh nhi điều trị tại khoa vẫn đông với trên 110 ca, trung bình 1 ngày thu dung thêm từ 10 đến 20 ca bệnh mới.

Dù đã qua cao điểm của dịch bệnh nhưng số bệnh nhi mắc sởi nằm điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Gia Lai) vẫn đông. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ Nguyễn Thị Mới-Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Gia Lai) thông tin: Ngoài trẻ dưới 5 tuổi, gần đây khoa còn thu dung và điều trị cho nhiều trẻ đang độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở. Nhiều ca nhập viện biến chứng qua viêm phổi nặng nên thời gian điều trị lâu hơn các trẻ khác. “Khoa được tăng cường nhân lực để đảm bảo công tác chăm sóc điều trị cho người bệnh nhưng công việc của y, bác sĩ cũng quá tải trong thời gian qua. Mọi người động viên nhau cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người bệnh”- bác sĩ Mới nói.

Trong số trên 110 ca đang nằm điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Gia Lai) có 12 ca sởi biến chứng viêm phổi nặng, hầu hết rơi vào trường hợp trẻ dưới 1 tuổi và chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh.

Chăm sóc con điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Gia Lai), chị Kpă Lăm (làng Tok, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) cho biết: Con trai tôi hơn 1 tuổi. Mấy ngày trước cháu bị nôn ói, đau đầu, sốt cao. Gia đình đưa đi khám mua thuốc uống bên ngoài nhưng không đỡ nên nhập viện điều trị. Vào đây bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh sởi biến chứng sang viêm phổi nên phải điều trị tích cực.

Còn chị Thoăng (làng Bối, xã Glar, huyện Đak Đoa) cho biết: Con tôi mới 8 tháng tuổi nên chưa đến tuổi tiêm phòng vắc xin sởi, vì vậy khi bị bệnh cháu bị nặng hơn trẻ khác. Hiện cháu điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai được 2 tuần với chẩn đoán bệnh sởi biến chứng viêm phổi nặng. Tuy cháu đỡ hơn nhiều so với ngày đầu nhập viện nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định và các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao.

Bác sĩ thăm khám cho 1 bệnh nhi mắc sởi biến chứng viêm phổi nặng tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Gia Lai). Ảnh: Như Nguyện

Tăng cường công tác phòng-chống bệnh

Số trẻ mắc sởi không chỉ ở trẻ nhỏ mà các trẻ trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở cũng có chiều hướng tăng. Anh Trần Thế Thiện (thôn 3, xã Trà Đa, TP. Pleiku) cho hay: Con gái tôi 12 tuổi nhập viện điều trị 2 ngày qua do mắc bệnh sởi. Vào bệnh viện thấy bệnh nhân rất đông, nhân viên y tế phải kê thêm giường bệnh ngoài hành lang để cho bệnh nhi có chỗ nằm điều trị.

“Số lượng bệnh nhi tăng cao nên có trường hợp 2 bệnh nhi phải nằm chung giường rất vất vả; y, bác sĩ, nhân viên y tế cũng làm việc quá tải để chăm sóc cho người bệnh. Vì vậy, chúng tôi cũng hết sức thông cảm, mong sau này bệnh viện mở rộng thêm các khoa, bố trí phòng dịch vụ để người dân có thêm lựa chọn dịch vụ khi nằm điều trị tại đây”- anh Thiện đề xuất.

Theo bác sĩ CKII Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai, với thời tiết nắng nóng vào ban ngày và lạnh về đêm như hiện nay, bệnh siêu vi, hô hấp, sởi sẽ còn diễn biến phức tạp. “Bệnh sởi kéo dài từ tháng 10-2024 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nhiều ca sởi biến chứng viêm não, viêm phổi nặng phải thở máy, điều trị tích cực. Năm nay, Bệnh viện Nhi tỉnh ghi nhận một số ca mắc bệnh sởi ở trẻ sơ sinh, ngoài ra, nhiều trẻ mắc sởi ở độ tuổi nhũ nhi (chưa kịp đến tuổi tiêm phòng) và nhiều trẻ trong độ tuổi đi học”- bác sĩ Linh thông tin.

Bác sĩ khuyến cáo tiêm vắc xin sởi là biện pháp phòng sởi an toàn, hiệu quả nhất cho trẻ. Ảnh: Như Nguyện

Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị hỗ trợ. Trẻ mắc sởi cần được cách ly, phát hiện và điều trị sớm biến chứng. “Tiêm vắc xin sởi là biện pháp phòng sởi an toàn, hiệu quả nhất cho trẻ. Hầu hết các vắc xin có tác dụng bảo vệ rất tốt trong nhiều năm nhưng vắc xin không có tác dụng bảo vệ vĩnh viễn. Mức bảo vệ của vắc xin có thể giảm tùy trường hợp như: Giảm tự nhiên theo thời gian, do tình trạng sức khỏe, do dùng thuốc hoặc quá trình lão hóa và hệ miễn dịch giảm sút…Vì thế một số vắc xin cần tiêm nhắc lại để đảm bảo khả năng phòng bệnh.

Đối với các trẻ nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng, các phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm đủ liều và đúng lịch các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và nên tiêm nhắc lại theo khuyến cáo để giúp trẻ phòng bệnh hiệu quả. Ngoài ra, để phòng bệnh sởi trong trường học, khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu của bệnh sởi như: Sốt, ho khan, chảy nước mũi, mắt đỏ, phát ban…phụ huynh cần nhanh chóng cho trẻ nghỉ học, cách ly điều trị để tránh lây lan cho những trẻ khác”- bác sĩ Linh khuyến cáo.