Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết chiều tối 18-2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng, để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức ký kết giao ước tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa công an các xã, thị trấn với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vào ngày 13-2.