(GLO)- Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa truy bắt "nóng" đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp hơn 402 triệu đồng. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an khi khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện.

Sáng 8-12, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực ngã tư Biển Hồ (phường Yên Thế, TP. Pleiku) khiến 1 nam sinh tử vong.

(GLO)- Chiều 7-12, Tòa án nhân dân huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), Viện Kiểm sát nhân dân huyện phối hợp với Công an huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện tổ chức phiên tòa giả định xét xử hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

(GLO)- Đối tượng là thợ điện nhưng gần đây không có việc làm. Để có tiền tiêu xài, đối tượng đi cắt trộm dây điện dùng để chiếu sáng đèn đường công cộng thì bị công an đi tuần bắt quả tang.

Do không thống nhất tiền tip rót bia cho hai nhân viên nữ phục vụ tại quán Karaoke, một thanh niên bị đâm tử vong.

Sáng 7-12, Trạm CSGT Hải Lăng thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa bàn giao toàn bộ tang vật, đối tượng và phương tiện cho Phòng PC03, Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, làm rõ sau khi đơn vị này phát hiện xe khách vận chuyển lượng lớn ngoại tệ.

Ngày 6/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.