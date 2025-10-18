Gia Lai: Bắt đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm vàng

(GLO)- Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Vĩ (SN 1997, trú thôn 10, xã Phù Mỹ Đông) để điều tra làm rõ hành vi đột nhập vào nhà dân trộm vàng.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 17-10, Công an xã Phù Mỹ Bắc tiếp nhận tin báo từ bà Nguyễn Thị K. (SN 1960, trú thôn An Giang Đông, xã Phù Mỹ Bắc) với nội dung: Vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, bà K. đi làm về phát hiện một thanh niên lạ mặt đang lục lọi trong nhà.

﻿﻿﻿ Đối tượng Vĩ thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Bị phát hiện, đối tượng đã xô bà ngã rồi nhanh chân tẩu thoát. Sau khi kiểm tra tài sản trong nhà, bà K. phát hiện đã bị mất 5 chỉ vàng loại vàng 24k.

Nhận được tin báo, Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh thông tin, rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực lân cận.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đơn vị nhanh chóng xác định Vĩ là thủ phạm gây ra vụ trộm. Đây là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Chỉ sau 2 giờ từ khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Phù Mỹ Đông truy xét, bắt giữ đối tượng tại nhà. Qua đấu tranh, Vĩ đã thừa nhận hành vi và khai đã bán số vàng trên cho một tiệm vàng ở xã Phù Mỹ Đông.

Công an xã Phù Mỹ Bắc đang tiến hành xác minh, thu hồi số vàng nói trên; phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật.