Gia Lai: 54 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ trong ngày Mùng 1 Tết

(GLO)- Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Đây được xem là quan điểm, chính sách xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của Đảng, nhất là từ khi có Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Rạng sáng 19/1 (nhằm 28 tháng Chạp Âm lịch), một đám cháy lớn đã thiêu hơn 10 gian hàng bán vải, mỹ phẩm tại Chợ Bình Định (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); không có thiệt hại về người.

Ngày 19-1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 8 bị can để điều tra vụ nhận hối lộ xảy ra tại 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở huyện Đông Hưng và TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Hiệp (SN 2005, hộ khẩu thường trú thôn Y Nhân, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Công an H.Tuy Phước (Bình Định) đã khởi tố tài xế Đào Văn Tình (người điều khiển xe khách chở quá số người cho phép và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT) về hành vi chống người thi hành công vụ.

(GLO)- Trong số 138 cơ quan, doanh nghiệp, trường học thuộc cấp tỉnh quản lý tại Gia Lai có 11 đơn vị được xếp loại xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

(GLO)- Chiều 18-1, Công an quận Kiến An cho biết, đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng điều tra vụ đối tượng dùng búa sát hại người tình, đốt phòng trọ vì mâu thuẫn tình cảm.