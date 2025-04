Gia Lai: 17 năm tù cho đối tượng lừa bán 8 người sang Lào và Myanmar

Theo hồ sơ, trong thời gian làm việc tại Myanmar, Huyền trực tiếp bàn bạc, móc nối với các đối tượng người Trung Quốc hình thành đường dây lừa gạt người từ Việt Nam sang Myanmar và Lào, nhằm bóc lột sức lao động, ép buộc họ làm việc vi phạm pháp luật để thu lợi bất chính.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huyền mức án 17 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc

Cuối năm 2022, Huyền về Việt Nam rồi đưa ra các thông tin gian dối để dụ dỗ, lừa gạt những người quen trên địa bàn huyện Đức Cơ đưa sang Myanmar và Lào.

Sau đó, bị cáo đã chuyển giao những người này cho Công ty Vũ Hán do người Trung Quốc làm chủ để cưỡng bức lao động. Nếu những người này muốn trở về Việt Nam thì phải chuộc 210 triệu đồng/người.

Qua điều tra xác định, từ tháng 11-2022 đến tháng 6-2023, Huyền đã dụ dỗ, lừa gạt 8 người ra nước ngoài nhằm cưỡng bức lao động. Gia đình của 6/8 nạn nhân đã chi 1,1 tỷ đồng tiền chuộc để người thân của họ được trở về nước.

Các nạn nhân sau đó đã trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai. Đến ngày 31-1-2024, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt được Huyền theo Quyết định truy nã số 97/QĐTN-CSHS ngày 18-1-2024 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai.