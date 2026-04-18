Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Hội nghị là dịp ghi nhận, tôn vinh những tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tri ân các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và Sở Y tế biểu dương trẻ mồ côi tiêu biểu. Ảnh: Minh Hoàng

Thời gian qua, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã vận động hơn 2,9 tỷ đồng từ các tổ chức quốc tế và nguồn lực xã hội, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ với tổng giá trị 2,36 tỷ đồng cho 823 người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Nhiều hoạt động thiết thực được thực hiện như: tặng quà cho 447 người; hỗ trợ phẫu thuật, phục hồi chức năng cho 90 người; hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho 5 trẻ em; trao 91 suất học bổng; tặng 50 xe đạp; hỗ trợ 20 xe lăn, xe lắc. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức khảo sát 640 người khuyết tật về nhu cầu trợ giúp và 100 thanh niên khuyết tật về khả năng tiếp cận công nghệ số; đồng thời vận động 520 xe lăn từ các tổ chức quốc tế để hỗ trợ người dân.

Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh lần thứ I. Ảnh: Minh Hoàng

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo điển hình và giao lưu với những tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu, làm nổi bật ý chí vượt lên nghịch cảnh của người khuyết tật, nghị lực học tập của trẻ mồ côi cũng như tấm lòng nhân ái của các cá nhân, tổ chức bảo trợ.

Dịp này, em Nguyễn Tấn Thịnh (sinh năm 2013, phường Quy Nhơn Nam) được bà Cao Thị Kim Lan – Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thủy sản An Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh – nhận bảo trợ học tập, với mức 5 triệu đồng/năm học, bắt đầu từ năm học 2026-2027 đến khi đủ 18 tuổi hoặc tiếp tục học đại học.

Ban tổ chức tri ân sự đóng góp trong công tác bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi đối với 5 tổ chức, cá nhân. Ảnh: ĐVCC

Ban tổ chức đã trao giấy khen cho 22 người khuyết tật và trẻ mồ côi tiêu biểu; tặng quà cho 11 trẻ mồ côi và 23 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, 5 cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ cũng được vinh danh, tri ân.