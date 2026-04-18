Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Hội nghị là dịp ghi nhận, tôn vinh những tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tri ân các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và Sở Y tế biểu dương trẻ mồ côi tiêu biểu. Ảnh: Minh Hoàng

Thời gian qua, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã vận động hơn 2,9 tỷ đồng từ các tổ chức quốc tế và nguồn lực xã hội, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ với tổng giá trị 2,36 tỷ đồng cho 823 người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Nhiều hoạt động thiết thực được thực hiện như: tặng quà cho 447 người; hỗ trợ phẫu thuật, phục hồi chức năng cho 90 người; hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho 5 trẻ em; trao 91 suất học bổng; tặng 50 xe đạp; hỗ trợ 20 xe lăn, xe lắc. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức khảo sát 640 người khuyết tật về nhu cầu trợ giúp và 100 thanh niên khuyết tật về khả năng tiếp cận công nghệ số; đồng thời vận động 520 xe lăn từ các tổ chức quốc tế để hỗ trợ người dân.

Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh lần thứ I. Ảnh: Minh Hoàng

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo điển hình và giao lưu với những tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu, làm nổi bật ý chí vượt lên nghịch cảnh của người khuyết tật, nghị lực học tập của trẻ mồ côi cũng như tấm lòng nhân ái của các cá nhân, tổ chức bảo trợ.

Dịp này, em Nguyễn Tấn Thịnh (sinh năm 2013, phường Quy Nhơn Nam) được bà Cao Thị Kim Lan – Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thủy sản An Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh – nhận bảo trợ học tập, với mức 5 triệu đồng/năm học, bắt đầu từ năm học 2026-2027 đến khi đủ 18 tuổi hoặc tiếp tục học đại học.

Ban tổ chức tri ân sự đóng góp trong công tác bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi đối với 5 tổ chức, cá nhân. Ảnh: ĐVCC

Ban tổ chức đã trao giấy khen cho 22 người khuyết tật và trẻ mồ côi tiêu biểu; tặng quà cho 11 trẻ mồ côi và 23 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, 5 cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ cũng được vinh danh, tri ân.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

