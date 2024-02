Đường đi của 65kg ma túy từ Campuchia đến nhiều địa phương

Đối tượng Võ Văn Quyên hoạt động mua bán ma túy ở địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương mới khoảng đầu tháng 1-2024 đến khi bị bắt.

Ngày 8-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Võ Văn Quyên (SN 1991, ngụ An Giang), hiện trú sống tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 29-1, Ban chuyên án bắt quả tang đối tượng Huỳnh Trung Dũng (SN 2006, ngụ TP HCM) đang giao ma túy cho Nguyễn Bảo Trấn (SN 1999, ngụ TP Cần Thơ) ngay trước cửa nhà Quyên.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của Võ Văn Quyên đưa để đi giao cho người khác.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Võ Văn Quyên tại phường Bình Hòa và phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ gần 65kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Quá trình đấu tranh, Công an xác định Võ Văn Quyên liên lạc qua mạng xã hội Telegram với một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) để nhận ma túy từ Campuchia rồi vận chuyển về địa bàn tỉnh Bình Dương.



Sau đó, Quyên ngụy trang thành các gói quà để chuyển đến các đối tượng do người đàn ông nói trên chỉ định thông qua ứng dụng giao hàng. Khi dịch vụ giao hàng đến nhận gói hàng, Quyên cho người chạy theo giám sát việc chuyển hàng để xác định hàng đã đến tay người nhận.

Mở rộng điều tra vụ án, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thừa Thiên - Huế và Bình Phước đấu tranh, triệt xóa 3 vụ, bắt giữ 3 đối tượng thu giữ hơn 692g ma túy các loại.

Đây là các đầu mối mua ma túy của Võ Văn Quyên thông qua đường chuyển phát nhanh.

Được biết, Quyên hoạt động mua bán ma túy ở địa bàn Thuận An mới khoảng đầu tháng 1-2024 đến khi bị bắt.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng, trong ngày 8-2, Tỉnh ủy Bình Dương đã thưởng nóng 200 triệu đồng cho các đơn vị tham gia chuyên án.