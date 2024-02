Ngày 6/2, Công an TP Hà Nội cho biết, tiến hành kiểm tra bất ngờ tại một số bàn rượu tại quán Star 3 Club, phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hàng chục “dân bay”.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc phòng ngừa, đấu tranh chống tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về ANTT và các căn hộ cho thuê trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tối 3/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy là chủ công phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố đã tiến hành đột kích, kiểm tra Bar Star 3 Club, địa chỉ 67Y phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch. Quá trình kiểm tra đã phát hiện hàng chục “dân chơi” dương tính với ma túy.

24h, các mũi tấn công thuộc nhiều lực lượng của Công an thành phố đã tiến hành đột kích vào bar Star 3 Club. Thời điểm kiểm tra, trăm thanh niên nam nữ vẫn đang “nhảy nhót” trong tiếng nhạc chát chúa.

Tiến hành kiểm tra bất ngờ tại một số bàn rượu, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2,366 gram cần sa; 1,826 gram MDMA và nhiều đồ vật, dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã đưa hơn 200 người gồm cả khách và nhân viên về trụ sở để kiểm tra, làm rõ, phân loại và xét nghiệm nước tiểu.

Kết quả xác định 32 đối tượng dương tính với ma tuý. Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Côngan thành phố đã đấu tranh, củng cố tài liệu, bắt giữ một số đối tượng là khách đến cơ sở Bar Star 3 Club về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào trưa 30/1, tại chung cư Eco Dream, ở tại ngõ 300 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tổ công tác Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Tân Triều, Công an huyện Thanh Trì, tiến hành kiểm tra phát hiện nam thanh niên tên Đàm Hải Đăng và 10 người bên trong một căn hộ thuộc tòa B, chung cư Eco Dream có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túỵ

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng lôi kéo sử dụng ma tuý là Phạm Quốc Việt (SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm 5,963 gram ketamine; 1 đĩa sứ màu trắng; 1 thẻ nhựa, 1 tờ tiền 20.000 đồng; 1 túi nilong dính ketamine, 1 loa bluetooth, 2 đèn nháy cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Kết quả xét nghiệm nhanh ma túy 11/11 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp methamphetamine, ketamine, MDMA. Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò, hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” của các đối tượng.