Đồng lòng, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025

Chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Nguyễn Hữu Quế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024. Ảnh: Minh Phương

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, dự ước có 17 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt kế hoạch. Có 4 chỉ tiêu chính không đạt gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng mức bán lẻ hàng hoá; dịch vụ và tỷ lệ đô thị hóa.

Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2024 (theo giá so sánh 2010) tăng 3,28% so với năm 2023. GRDP bình quân đầu người đạt 68,02 triệu đồng (năm 2023, GRDP đạt 60,57 triệu đồng/người).

Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 590.876 ha, đạt 100,63% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2024 ước đạt 27.748 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2023. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2024 ước đạt 27.748 tỷ đồng, đạt 60,32% kế hoạch.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đã giao trên 4.278 tỷ đồng, tính đến ngày 18-12 đã giải ngân hơn 2.694 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 60.083 tỷ đồng, tăng 10,52% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 820 triệu USD, đạt 109,33% kế hoạch; mặt hàng xuất khẩu chủ lực cà phê, cao su tiếp tục tăng về giá trị.

Đáng chú ý, số thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 31-12 dự ước đạt 5.890 tỷ đồng, đạt 104,72% so với dự toán Trung ương giao, đạt 101,29% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,83% so với năm 2023. Năm 2024 toàn tỉnh ước có 1.020 doanh nghiệp thành lập mới có tổng vốn đăng ký 9.980 tỷ đồng; có 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký là 1.496 tỷ đồng…

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển; công tác chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công; các vấn đề bức xúc xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết. Công tác đối ngoại được tăng cường; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2024; đánh giá, nhận diện những nguyên nhân tồn tại, hạn chế; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025.

Đặc biệt là các giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kinh phí cấp thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; các giải pháp chống thất thu ngân sách; một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công dự án do thiếu đất san lấp; việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc rà soát sắp xếp các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện gắn với lộ trình tinh giảm biên chế…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; đặc biệt phải tăng tốc, bứt phá, vượt qua thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành, các cơ quan đơn vị và địa phương tập trung và triển khai quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Đồng thời phải thể hiện sự đồng lòng, nhất trí và quyết tâm cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Mỗi cơ quan, địa phương và mỗi cá nhân cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức trên tinh thần đoàn kết xây dựng để tỉnh ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá lại toàn bộ các dự án đang còn vướng mắc để nghiên cứu các chủ trương, chính sách và tham mưu UBND tỉnh để tập trung phối hợp cùng các ngành tháo gỡ; nhất là không để các dự án lãng phí liên quan đến vướng mắc về quỹ đất, vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả các dự án có thu tiền sử dụng đất.

Liên quan đến quá trình triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được Chính phủ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị tất cả các sở ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, đúng lộ trình, kế hoạch đặt ra.

Tiếp tục tập trung rà soát sắp xếp các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện gắn với lộ trình tinh giảm biên chế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán năm 2025 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.