Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024

Theo đó, UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực trong việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của một số đơn vị như: Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (95,8%); UBND huyện Kông Chro (73,1%); UBND thành phố Pleiku (71,5%); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (79,5%)…

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công ký cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành, giải ngân dự án. Ảnh: Hà Duy

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đặc biệt phê bình một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất thấp, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo (0%), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (0%); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (4,4%); Sở Y tế (7,2%), Sở Nông nghiệp và PTNT (9,8%); UBND thị xã Ayun Pa (27,4%); UBND huyện Chư Sê (36,5%); UBND huyện Phú Thiện (46,7%)…

Để phấn đấu mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của toàn tỉnh đến hết niên độ năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Cụ thể: xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng; chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chủ động, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của của tập thể, cá nhân. Nâng cao hiệu quả của các tổ công tác đặc biệt tại các địa phương do các chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phụ trách về giải ngân vốn đầu tư công.

Các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ trong những tháng còn lại của năm 2024. Yêu cầu nhà thầu thi công phải có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành, giải ngân dự án. Thực hiện thi công 3 ca, 4 kíp đối với các vị trí đã có mặt bằng sạch, điều kiện thi công thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và hoàn ứng theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất san lấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt tại các huyện: Đăk Pơ, Kbang, Đức Cơ, thị xã An Khê… để kịp thời đưa ra hướng xử lý; phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu phục vụ các dự án đầu tư công; quyết không để các dự án đang triển khai thi công bị chậm tiến độ do thiếu nguyên vật liệu xây dựng hoặc bị ảnh hưởng do chất lượng và biến động giá nguyên vật liệu.

Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định; đẩy mạnh việc thanh toán qua cổng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải ngân vốn cho các đơn vị thụ hưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án vốn đầu tư công theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐCP ngày 11-11-2021 của Chính phủ.