Đồn Biên phòng Ia Mơr phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng mang theo súng tự chế

Ngày 2/7, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 298, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017), để điều tra những sai phạm liên quan vụ sạt lở ở hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, thành phố Đà Lạt. Đây là vụ sạt lở rất nghiêm trọng làm 2 người chết, 5 người bị thương ngày 29/6 vừa qua.

Chiều 2-7, thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai, hiện đơn vị đang phối hợp với Công an huyện hướng dẫn UBND xã Ia Khai xác minh, tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm, lập hồ sơ xử lý vi phạm trình UBND huyện để xử lý các đối tượng khai thác, tập kết, vận chuyển cát trái phép tại khu vực sông Sê San (thuộc xã Ia Khai).

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lương Văn Phong (SN 1990, trú tại thôn Thống Nhất, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) và Đào Quốc Phong (SN 1988, trú tại tổ 1, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Dương Minh Tâm đã 7 lần can thiệp vào hệ thống ngân hàng, rút và chuyển về tài khoản cá nhân của mình với tổng số tiền hơn 10,5 tỉ đồng, sau đó chuyển trả lại ngân hàng 500 triệu đồng.

Tối 1-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an Hà Tĩnh phối hợp với công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính về hoạt động cầm đồ của 11 địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Hà Tĩnh.