Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Thành ủy Pleiku

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua Thành ủy Pleiku đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác CCTP trên địa bàn thành phố. Chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng được nâng lên. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được đẩy mạnh. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Từ năm 2021 đến năm 2023, Thanh tra thành phố đã triển khai 18 cuộc thanh tra tại 136 đơn vị. Qua kết quả thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; yêu cầu hoàn trả số tiền thu sai quy định hơn 484 triệu đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm 295 cá nhân và 2 tập thể có liên quan đã có những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ. Về tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra 1.814 vụ, tổng số đối tượng bị xử phạt 1.814 đối tượng; thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.703 quyết định với tổng số tiền phạt thu được 8,9 tỷ đồng. Tòa án nhân dân thành phố thụ lý 649 vụ, 940 bị cáo, đã giải quyết 606 vụ, 845 bị cáo (đạt tỷ lệ 93,3%).

Hoạt động của các cơ quan tư pháp đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCTP trên địa bàn thành phố còn một số hạn chế, như: Việc đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các cơ quan tư pháp còn thiếu so với nhu cầu thực tế hiện nay; các chế định bổ trợ tư pháp, giám định, định giá, thừa phát lại, luật sư, công chứng còn ít và chất lượng chưa cao; chất lượng giải quyết một số vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại của Tòa án chưa cao; công tác thi hành án dân sự vẫn còn hạn chế, số vụ việc tồn đọng còn nhiều. Ý thức chấp hành pháp luật cũng như tự nguyện thi hành án của đương sự chưa cao; một số thủ tục hành chính, cải cách tư pháp còn chồng chéo chưa thực sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt-Phó Trưởng ban chỉ đạo CCTP tỉnh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao nội dung báo cáo mà Ban Chỉ đạo CCTP TP. Pleiku đã chuẩn bị, bám sát đề cương, nội dung theo kế hoạch của đoàn kiểm tra. Trong báo cáo đã chỉ ra được những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc và phương hướng khắc phục.