Sau 1 năm quen biết qua mạng xã hội Facebook, N.P.C đã có hành vi quan hệ tình dục với H. hiện 13 tuổi. Vụ việc được mẹ của H. phát hiện và trình báo cơ quan công an ở Thủ Đức.

(GLO)- Ngày 25-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long ký ban hành Công văn số 2288/UBND-NC về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường.

Trung tá Đinh Viết Chung (Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an H.Hướng Hóa, Quảng Trị) vừa bị Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam vì tội 'làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc'.

Hồ Xuân Hải, sinh năm 1971, là nghi can duy nhất được cho là đã thực hiện hành vi đầu độc khí CO (cacbon monoxit) khiến vợ và 3 con gái ruột của mình thiệt mạng.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 10-2021 đến tháng 8-2022 tại TP. Pleiku.

(GLO)- Ngày 24 - 8, Cơ quan Cảnh sát Đ iều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Nguyên Long (SN 1992 ; trú tại làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ ) ; Đinh Liêm (SN 2001) và Đinh Văn Thiêng (SN 2006 ; cùng trú tại làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội ) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” .

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kông Chro vừa khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thức (SN 2003, trú tại làng Blà, xã Đăk Song, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Văn Chun (SN 1995), ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Keo (SN 2000; cùng trú tại làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội) cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Trưa 24.8, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu vụ 4 mẹ con chết bất thường tại nhà riêng.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.