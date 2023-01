Đầu năm xin chữ cầu an

(GLO)-Từng nét chữ, đôi câu đối in hằn trên giấy đỏ, thể hiện ước nguyện của người viết cũng như người xin chữ hướng về năm mới với nhiều điều may mắn, thuận lợi và bình an.

Hội quán Thanh niên Tre Việt hiện có 84 thành viên, trong đó có 15 người ở độ tuổi 18-35, biết viết chữ thư pháp. Để thuận tiện cho việc giao lưu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tại khu vực ao cá Bác Hồ, Hội dành riêng gian nhà trưng bày các tác phẩm chữ thư pháp được khắc trên chất liệu đá, gỗ với đa dạng mẫu mã và kiểu dáng. Giữa không gian đầy ắp các tác phẩm, hơn chục ông đồ trẻ trong trang phục áo dài, khăn xếp, bày biện nghiên mực, giấy bút sẵn sàng viết chữ thư pháp cho du khách gần xa.

Luôn ghi nhớ công ơn cha, mẹ vất vả, nuôi nấng mình lớn khôn, trưởng thành, nên khi xin chữ, em Nguyễn Thùy Dương (thôn Chí Công, xã Cư An, huyện Đak Pơ) đã chủ động nhờ "ông đồ" viết cho chữ: Cha, mẹ. Dương vui vẻ nói: “Công cha, nghĩa mẹ vô cùng to lớn không gì sánh bằng. Em sẽ treo chữ “Cha, mẹ” ngay trên bàn học, để mỗi khi nhìn thấy, nhắc nhở mình phải cố gắng học tập thật tốt, hiếu kính bố mẹ. Năm mới em cũng cầu mong đấng sinh thành luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an”.

Quyết định mua tấm gỗ khắc chữ “An”, anh Nguyễn Văn Hòa (thôn 1, xã Đak Hlơ, huyện Kbang) cho hay: “Qua tìm hiểu và được "ông đồ" tư vấn, tôi thấy chữ “An” rất hay, nhiều ý nghĩa như an yên, an nhàn, an toàn, bình an và ổn định. Tôi hy vọng treo chữ “An” trong nhà sẽ mang lại sự bình yên cho cả gia đình. Bên cạnh đó, đầu năm du xuân, xin chữ thư pháp là dịp để các con biết thêm về phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Theo anh Nguyễn Đình Dũng (tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê), cách đây 6 năm, trong chuyến du xuân ra Hà Nội, anh đã xin chữ “Phúc” tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Năm nay, anh Dũng xin thêm cặp chữ “Hạnh phúc, bình an”. “Xin chữ đầu năm trở thành nét đẹp văn hóa phổ biến từ Bắc vào Nam. Cùng với thư pháp chữ Hán Nôm, chữ Quốc ngữ cũng được các ông đồ biến hóa, nâng tầm thành những tác phẩm đầy tính nghệ thuật, độc đáo. Thư pháp chữ Quốc ngữ dễ đọc, dễ hiểu nên được nhiều người yêu thích”-anh Dũng chia sẻ.

Anh Huỳnh Khúc Việt-thành viên Hội quán Thanh niên Tre Việt chia sẻ: Xin chữ đầu năm, tùy vào mục đích, lứa tuổi mà người xin sẽ chọn những chữ phù hợp với mình như người đi học thường xin chữ “Trí, Tài, Nhẫn”; người kinh doanh, buôn bán xin chữ “Lộc, Tín, Phát Tài”; người đi làm thì xin chữ “Đạt”; còn cho gia đình là chữ Phúc, Lộc, Thọ, Tâm, An... Chữ thư pháp thường được viết trên nền giấy đỏ hoặc vàng. “Theo quan niệm các cụ xưa, màu đỏ, màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng, phú quý. Vì thế, treo chữ thư pháp trong nhà sẽ mang lại tài lộc, may mắn, bình an cho gia chủ”-anh Huỳnh Khúc Việt giải thích.

Theo anh Việt, những năm gần đây, giấy dùng để viết thư pháp có nhiều loại và được trang trí họa tiết như rồng, phượng, cành đào, hoa mai, cây tùng, con hạc hoặc hình 12 con giáp. Việc trang trí hoa văn ở các góc đã giúp cho tác phẩm thư pháp thêm sinh động, bắt mắt hơn. Bên cạnh chất liệu giấy, mành tre, trúc, chữ thư pháp còn được khắc trên đá, gỗ lũa. Sau khi điêu khắc, đánh bóng, chữ thư pháp được phun nhũ vàng hoặc sơn màu sẽ làm nổi bật tác phẩm. Tùy thuộc vào độ lớn, nhỏ, khắc hay viết chữ mà thời gian hoàn thành tác phẩm kéo dài từ 10 phút đến vài ngày. Giá bán dao động từ 30 ngàn đồng đến 5 triệu đồng/tác phẩm.

“Việc xin chữ diễn ra quanh năm nhưng nhiều nhất là vào dịp Tết. Nhờ việc viết, khắc chữ thư pháp mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hội viên. Riêng tháng Chạp những người tham gia viết chữ thư pháp có thêm thu nhập gần 3 triệu đồng. Số tiền này giúp chúng tôi mua sắm Tết cho gia đình được đủ đầy hơn”-anh Việt thông tin.

Trò chuyện với P.V, anh Lê Đức Trí-Chủ tịch Hội quán Thanh niên Tre Việt-cho biết: Từ xưa, phong tục xin chữ đầu năm được người dân coi trọng, gìn giữ. Mỗi tác phẩm thư pháp chứa đựng tâm huyết của người viết, đồng thời gửi gắm những điều tốt lành, may mắn, bình an đến với người xin chữ. Hội tiếp tục phát triển viết, khắc thư pháp chữ quốc ngữ trên các chất liệu giấy, gỗ, đá. Hội cũng tập trung nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm; nâng cao tay nghề, thu hút thành viên tham gia viết chữ thư pháp, để mỗi dịp xuân về Tết đến những "ông đồ" trẻ lại bày mực tàu, giấy đỏ viết chữ cho người dân. Qua đó, tạo thêm thu nhập cho thành viên, góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, giá trị nghệ thuật thư pháp của ông cha”.