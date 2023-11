Danh tính 86 người bị đề nghị truy tố vụ bà Trương Mỹ Lan

(GLO)- Ngày 15, 16-11, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Đức Cơ tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy và nhân rộng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” tại xã Ia Nan, Ia Pnôn. Chương trình thu hút trên 700 người dân địa phương tham dự.