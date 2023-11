Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Diệp



Trong đợt 1, Hội đồng sẽ đánh giá, phân hạng 7 sản phẩm của 4 chủ thể gồm: Bộ sản phẩm hạt điều rang củi Hải Bình (Công ty cổ phần Hạt điều rang củi Hải Bình, TP.Pleiku) đánh giá lại theo bộ tiêu chí mới theo đề nghị của Trung ương; sản phẩm Trà hoa vàng (Công ty cổ phần Dược phẩm Tâm Phúc Minh, huyện Chư Păh); sản phẩm Thảo Hiên coffee cà phê hạt pha phin và Thảo Hiên coffee mộc đặc biệt (hộ kinh doanh Nguyễn Thảo, huyện Ia Grai) được công nhận năm 2020 đánh giá lại và bộ sản phẩm nâng hạng đường kính trắng An Khê, đường vàng An Khê và đường tinh luyện An Khê (Nhà máy Đường An Khê, thị xã An Khê).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh nhấn mạnh: Các thành viên Hội đồng đánh giá theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan theo hồ sơ đề nghị của các huyện, thị xã, thành phố. Thông qua kết quả đánh giá, phân hạng báo cáo UBND tỉnh đề xuất các sản phẩm có tiềm năng 5 sao tham gia đánh giá, phân hạng cấp Trung ương và đề xuất công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh đối với những sản phẩm đủ điều kiện. Đặc biệt, không đánh giá các sản phẩm vi phạm quy chế của Hội đồng đánh giá…