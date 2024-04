(GLO)- Trưa 10-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lê Thanh Hải (SN 1988, hộ khẩu thường trú ở Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.

Rạng sáng 10-4, Lê Thanh Hải thấy anh Phan Thanh C. đang đứng trước cửa khu vực phòng trọ thuộc phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát thì đến hỏi chuyện về việc nghi ngờ anh C. có tình cảm với vợ mình. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi nhau.



Bực tức, Hải vào phòng trọ lấy một con dao rồi chạy ra đâm anh C. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Hải bỏ trốn. Người dân gần đó nghe la hét nên ra xem. Khi thấy nạn nhân chảy máu nên đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát truy bắt người gây án.

Sau vài tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã bắt được Hải khi đang trốn tại khu vực phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo cơ quan công an, Hải và anh C. (ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là bạn bè sinh sống gần nhau. Sau thời gian qua lại, Hải nghi ngờ anh C. ngoại tình với vợ mình nên dẫn đến sự việc trên.