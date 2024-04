Đak Pơ trao giải cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội”

Theo đó, Hội LHPN huyện Đak Pơ trao 13 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, cận nghèo của làng Krông Hra (xã Yang Bắc). Hội LHPN huyện trao sinh kế cho 2 hộ hội viên nghèo của làng Krông Hra (2 con dê/hộ) với tổng trị giá là 6 triệu đồng; trong đó Hội LHPN huyện và Hội LHPN 8 xã, thị trấn hỗ trợ 4,5 triệu đồng, các hộ đối ứng 1,5 triệu đồng.

Hội LHPN huyện cũng đã ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng-dân vũ xã Yang Bắc với 31 thành viên.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức “Gian hàng 0 đồng” gồm bánh mì, bánh ngọt, nước ngọt... cho các em thiếu nhi và phụ nữ trong làng; cắt tóc miễn phí cho người dân và trẻ em.

Dịp này, Hội LHPN huyện Đak Pơ đã trao giải cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội. Giải nhất thuộc về Ban chấp hành Hội LHPN xã An Thành; giải nhì thuộc về xã Phú An, giải ba thuộc về xã Cư An. 4 giải khuyến khích thuộc về tập thể xã Hà Tam và các cá nhân: chị Triệu Thị Luyến-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ya Hội, chị Bùi Thị Minh Dương-Chủ tịch Hội LHPN xã Phú An và chị Hồ Thị Thu Sơ-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cư An.