Đak Pơ ngăn chặn có hiệu quả phạm pháp hình sự

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm nay, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Nhờ đó, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn đã được kéo giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2023.

Trung tá Hoàng Cảnh Toàn-Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Đak Pơ) cho biết: Thời gian qua, Công an huyện đã quán triệt sự chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh về công tác phòng-chống tội phạm đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tội phạm trên địa bàn để có biện pháp đấu tranh, xử lý, nhất là các loại tội phạm mới nổi lên. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân biết và có biện pháp phòng ngừa.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an huyện Đak Pơ đã phối hợp tổ chức 22 buổi tuyên truyền pháp luật; thông báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm cho 1.314 lượt người dân.

Ngoài ra, đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an cấp xã trong công tác nắm tình hình ngay từ cơ sở, không để các đối tượng tội phạm hoạt động, hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; tranh thủ đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Lê Kim Ngọc-Chủ tịch UBND xã Tân An-cho hay: Trước đây, trên địa bàn xã thường xảy ra tình trạng trộm cắp vặt và tệ nạn xã hội. Để đảm bảo an ninh trật tự, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch triển khai về các chi bộ thôn để theo dõi, nắm tình hình dân số và đề cao cảnh giác với các loại tội phạm.

Ngoài ra, xã đã vận động người dân đóng góp kinh phí triển khai mô hình “Camera an ninh”. Đến nay, xã đã lắp đặt được 23 camera giám sát an ninh với tổng kinh phí 92 triệu đồng, trong đó, người dân đóng góp 40 triệu đồng, phần còn lại do UBND xã hỗ trợ. Đây là mô hình “Camera an ninh” đầu tiên của huyện Đak Pơ.

“Hệ thống camera được lắp đặt tại các trục đường chính, ngã ba, ngã tư, khu vực dân cư, chợ. Các dữ liệu hình ảnh từ camera được truyền về máy chủ đặt tại trụ sở Công an xã để thuận lợi trong công tác theo dõi, nắm tình hình, quản lý địa bàn.

Từ khi triển khai mô hình “Camera an ninh”, các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trên địa bàn đã được kéo giảm, tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định; việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng được nâng lên đáng kể”-ông Ngọc cho biết thêm.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Tân An, xã đã thành lập 10 tổ dân phòng với 180 thành viên để nắm bắt tình hình an ninh trật tự. Mặt trận và các đoàn thể của xã cũng thành lập các mô hình góp phần đảm bảo an ninh trật tự như: “Phụ nữ liên kết phòng-chống tội phạm”, Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”, “Hội Cựu chiến binh xã phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội”…

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp của cơ quan Công an cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện đã được kiềm chế, kéo giảm. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện xảy ra 11 vụ phạm pháp hình sự, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Cũng trong khoảng thời gian này, Công an huyện đã phát hiện, xử lý 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Trung tá Toàn, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục nắm chắc tình hình diễn biến hoạt động của tội phạm; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo Công an cấp xã làm tốt công tác nắm hộ dân, nắm người, không để hình thành ổ nhóm, băng nhóm tội phạm gây mất an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm cho người dân.

Mặt khác, đơn vị sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để hỗ trợ Công an cấp xã trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.