Đak Pơ có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Động lực phát triển nông thôn

Trên cơ sở xem xét, đánh giá và chấm điểm đối với từng sản phẩm tham gia bình chọn, UBND huyện Đak Pơ đã trao chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho 6 sản phẩm của 5 cơ sở công nghiệp nông thôn ở huyện Đak Pơ.

Trong đó, có 5 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm gồm: Bộ sản phẩm Linh Lăng trà, Bộ sản phẩm Trà bạc hà của Công ty THHH Dược thảo Lila, Trà mộc nụ hòe của Công ty TNHH Dosri Farm (xã Tân An); Bộ sản phẩm Rượu ghè Tuyết của Hộ kinh doanh Đinh Thị H’Phiên (thị trấn Đak Pơ); Sữa chua nếp cẩm nhà làm Thiên An của Hộ kinh doanh Lê Thị Nhạn (xã Phú An). Còn 1 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khác là Chổi đót Đức Phúc của Hộ kinh doanh Lê Quyết Thắng (thị trấn Đak Pơ).