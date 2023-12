Đak Đoa phát huy vai trò tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Gia Lai đang vào cao điểm thu hoạch cà phê và một số loại nông sản. Tại huyện Đak Đoa, với sự hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng Công an các xã, thị trấn, quần chúng nhân dân rất hăng hái, tích cực tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp nông sản.

Hơn 1 tháng nay, sau những giờ lao động mệt nhọc, anh Clưnh (làng Sao Đúp, xã Hà Bầu) vẫn tranh thủ cùng các thành viên trong Tổ tự quản về an ninh trật tự của làng tham gia tuần tra trên những tuyến đường trọng yếu, các rẫy cà phê đang độ thu hoạch để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Mới đây, vào 20 giờ ngày 3-12, tổ tuần tra gồm 8 thành viên của làng phát hiện 2 đối tượng đi xe máy chở theo 1 bao cà phê có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe. Sau một hồi bị truy vấn, 2 đối tượng đã khai nhận vừa trộm cắp 44 kg cà phê, định đem đi tiêu thụ thì bị phát hiện. Tổ tuần tra nhanh chóng bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an xã Hà Bầu xử lý.

Anh Clưnh cho biết: “Tổ tự quản làng Sao Đúp có 64 thành viên. Trung bình mỗi hộ dân trong làng cử một người đại diện tham gia tổ. Chúng tôi được Công an xã hướng dẫn phương pháp tuần tra, cách thức nhận diện các biểu hiện, đặc điểm nghi vấn; cách lập nhóm Zalo để thông tin nhanh cho các thành viên trong tổ tự quản. Mỗi đêm, chúng tôi luân phiên tuần tra ít nhất 3 ca. Có việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự thì tổ tự quản báo ngay cho cán bộ Công an xã đến hỗ trợ, xử lý”.

Hiện tại, giá cà phê đang ở mức cao. Vì vậy, tình trạng trộm cắp loại nông sản này diễn biến phức tạp. Có đối tượng vào tận vườn cắt trộm cả cành cà phê rồi sau đó mới tuốt lấy quả. Hành vi đó không chỉ gây thiệt hại về sản lượng mà còn ảnh hưởng đến năng suất cà phê những năm sau. Qua tuần tra, Tổ tự quản an ninh trật tự thôn 76 (xã Hà Bầu) đã bắt quả tang 2 vụ với 6 đối tượng vào vườn cà phê của người dân trong thôn để trộm cắp.

Anh Nguyễn Thanh Phương-Tổ trưởng Tổ tự quản an ninh trật tự thôn 76-cho biết: “Mặc dù rất bức xúc trước hành vi của các đối tượng nhưng anh em trong tổ thống nhất nguyên tắc là khi tổ chức vây bắt phải bảo đảm an toàn cho các thành viên, đồng thời không làm đối tượng bị thương; nhanh chóng bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an xã xử lý. Từ khi có tổ tự quản, không những các loại tội phạm được ngăn chặn hiệu quả mà tình trạng thanh-thiếu niên đi xe phân khối lớn nẹt pô, tụ tập quậy phá trong làng cũng giảm hẳn. Đồng thời, giữa bà con lối xóm có sự liên kết với nhau; các gia đình đều ủng hộ, cử người tham gia để cùng nhau bảo vệ bình yên thôn xóm”.

Hiện 8/8 thôn, làng của xã Hà Bầu đều đã thành lập tổ tự quản về an ninh trật tự với tổng cộng trên 300 thành viên. Gần 2 tháng trở lại đây, qua tuần tra, các tổ tự quản đã phát hiện, xử lý 3 vụ trộm cắp cà phê, 1 vụ bắt trộm chó của người dân và 4 vụ sử dụng bình điện rà cá trái phép.

Đại úy Đàm Mai Minh Tuấn-Trưởng Công an xã Hà Bầu-cho biết: “Chúng tôi cùng lực lượng Công an xã bán chuyên trách định kỳ phối hợp với các tổ tự quản tuần tra địa bàn. Lực lượng nòng cốt của các tổ tự quản là cán bộ trong hệ thống chính trị thôn, hội viên nông dân, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân. Mặc dù hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện nhưng bà con rất hăng hái, nhiệt tình tham gia các hoạt động của tổ tự quản để góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương”.

Huyện Đak Đoa hiện có 425 tổ tự quản về an ninh trật tự đang hoạt động hiệu quả với hơn 5.000 thành viên. Bên cạnh tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, hơn 1 tháng qua, các tổ tự quản đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn thực hiện 426 lượt kiểm tra lưu trú, 145 lượt tuyên truyền tại các thôn, làng, tổ dân phố. Qua đó tuyên truyền, phát động quần chúng tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận biết phương thức, thủ đoạn của tội phạm; nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản của mình, không để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

Thượng tá Ksor Định-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa-thông tin: “Ngay từ đầu năm 2023, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Công an 17 xã, thị trấn tham mưu ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng cấp rà soát, tổ chức họp thôn xin ý kiến người dân và ra quyết định kiện toàn, ban hành quy chế hoạt động của các tổ tự quản an ninh trật tự.

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền người dân tự nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tham gia đấu tranh tố giác, trấn áp tội phạm. Các tổ tự quản duy trì hoạt động xuyên suốt trong năm; tăng cường tuần tra nhằm phát hiện và ngăn chặn tội phạm trong mùa thu hoạch nông sản, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. Đây là mô hình hiệu quả huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm ngay tại cơ sở”.