Đại gia Phát 'dầu' đã nộp hơn 135,2 tỷ đồng thu lợi từ mua bán trái phép hóa đơn

(GLO)- Sau khi được bố trí lực lượng chính quy, Công an các xã, thị trấn trong tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Lợi dụng được tại ngoại do mang thai, Hạ Y Đía đã bỏ trốn sang Lào và nhập quốc tịch Lào. Tuy nhiên, sau 15 năm trốn truy nã, đối tượng đã bị lực lượng chức năng hai nước phối hợp bắt giữ.

(GLO)- Công an tỉnh Cà Mau vừa có quyết định bắt tạm giam 1 nam thanh niên về hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

(GLO)- Sáng 15-3, Công an huyện Đak Pơ và điểm nhóm tin lành Kuk Đak (xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.