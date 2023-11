Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được UNESCO vinh danh

(GLO)- Sáng 21-11, UBND phường Thống Nhất (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thảo khoa học Di tích lịch sử Trại giam tù binh Pleiku (1966-1972) nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến hồ sơ di tích do phường xây dựng. Đây là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, công nhận Trại giam tù binh Pleiku (1966-1972) là di tích lịch sử cấp tỉnh theo quy định hiện hành.

(GLO)- Những năm qua, Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.