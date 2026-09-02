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Đã đóng học phí nhưng trường chưa đủ điều kiện hoạt động: Quyền lợi của phụ huynh và học sinh ra sao?

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NHÃ UYÊN (theo NDO, GDVN, VGP)

(GLO)- Việc một cơ sở giáo dục phải dừng tuyển sinh, dừng hoạt động khi học sinh đã nhập học và phụ huynh đóng học phí đặt ra câu hỏi về quyền lợi của người học, đặc biệt là việc chuyển trường và hoàn trả các khoản tiền đã nộp.

Vụ Trường THCS - THPT Hoa Sen tại TP. Hồ Chí Minh là một trường hợp đáng chú ý. Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh mới đây yêu cầu cơ sở của trường tại Xa lộ Hà Nội chấm dứt hoạt động tuyển sinh và giáo dục do chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý về địa điểm hoạt động. Khoảng 700 học sinh bị ảnh hưởng.

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Địa điểm Trường THCS - THPT Hoa Sen tại Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường/TTO

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cho biết đang tổng hợp nhu cầu chuyển trường, bố trí chỗ học phù hợp cho học sinh, đồng thời hỗ trợ và giám sát quá trình chuyển trường nhằm hạn chế việc học tập bị gián đoạn.

Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, tùy hành vi và mức độ vi phạm, cơ sở giáo dục có thể bị buộc chuyển người học đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện. Trường hợp không thể chuyển người học, cơ sở giáo dục có thể phải hủy quyết định trúng tuyển và trả lại kinh phí đã thu cho người học.

Do đó, khi trường phải dừng hoạt động, phụ huynh nên yêu cầu nhà trường công khai bằng văn bản tình trạng pháp lý của cơ sở, phương án bảo đảm chỗ học cho học sinh và cách thức xử lý những khoản tiền đã thu.

Các khoản cần được làm rõ không chỉ có học phí mà còn có thể gồm tiền giữ chỗ, phí nhập học, tiền bán trú, nội trú, đồng phục, tài liệu hoặc những dịch vụ khác nếu phụ huynh đã thanh toán nhưng chưa được cung cấp.

Phụ huynh cũng cần lưu giữ đầy đủ phiếu thu, chứng từ chuyển khoản, hợp đồng hoặc thỏa thuận nhập học, thông báo thu tiền và các trao đổi với nhà trường. Đây là căn cứ quan trọng nếu phát sinh tranh chấp về việc hoàn trả tiền.

Trường hợp nhà trường không giải quyết thỏa đáng, phụ huynh có thể gửi kiến nghị đến cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền để được hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi. Nếu phát sinh tranh chấp về nghĩa vụ hoàn tiền, người học và phụ huynh còn có thể sử dụng các cơ chế giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật.

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