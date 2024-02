(GLO)- Ngày 3/2, Vatican công bố thư của Đức Giáo hoàng gửi "anh chị em Do Thái của tôi ở Israel" có đoạn: "Chúng tôi, những người Công giáo, rất quan ngại về sự gia tăng khủng khiếp các cuộc tấn công chống lại người Do Thái trên khắp thế giới".

(GLO)- Tổng thống Nga Putin ngày 29/ 1 cho biết Belarus đã gia nhập câu lạc bộ các "cường quốc hạt nhân". Tiết lộ này đề cập Belarus vận hành thành công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên do Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước của Nga xây dựng.

(GLO)- Chiều 29-1, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị chốt số lượng, giao chỉ tiêu gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự-nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024.

(GLO)- Sáng 29-1, đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

(GLO)- The New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ dự thảo do Washington dẫn đầu dự kiến được đưa ra tại hội nghị cấp cao ở Paris (Pháp) trong ngày 28/1 (giờ địa phương), với sự tham gia của các đại diện từ Israel, Qatar, Ai Cập và Mỹ về điều khoản ngừng bắn giữa Hamas và Israel.