Cựu Đại sứ, Tổng lãnh sự quán khai về việc 'làm giá' với hàng nghìn du học sinh và tù nhân

Phát lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (GLO)- Sáng 14-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1996, trú tại thôn 2, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Vụ 'chuyến bay giải cứu': 'Thứ trưởng đã ký rồi, phải chuyển tiền mới có dấu' Bị cáo Đào Minh Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty Vijasun) khai có lần bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, gửi bức ảnh tờ giấy Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký và yêu cầu phải chuyển tiền mới có dấu

Mua bán người từ Việt Nam qua Campuchia, 2 đối tượng lãnh án (GLO)- Chiều 13-7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 2 bị cáo về tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Xét xử đại án 'chuyến bay giải cứu': Hơn 400 cuộc điện thoại trong phi vụ 'chạy án' 61 tỉ đồng Tài liệu do Viện kiểm sát công bố cho thấy, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội và cựu trưởng phòng thuộc Bộ Công an đã có tới hơn 400 cuộc điện thoại chỉ trong thời gian ngắn.

Bộ đội Biên phòng tích cực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ (GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai còn chủ động tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội thừa nhận hành vi môi giới hối lộ Tại tòa, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nghẹn lời bày tỏ về sự hối hận, đồng thời cho rằng 'chỉ vì xuất phát từ việc thương người quá nên mới môi giới hối lộ'.

An Khê: Va chạm giữa 2 xe máy và xe ô tô tải trên đường Quang Trung (GLO)- Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 13-7, trên đường Quang Trung (đoạn thuộc phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy và xe ô tô tải, người phụ nữ điều khiển xe máy may mắn thoát nạn.

Vụ 'Chuyến bay giải cứu': Bên trong chiếc cặp bí ẩn chứa rượu hay hàng trăm ngàn USD? Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khẳng định giúp Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó giám đốc Công ty Bluesky, chuyển hơn 2,2 triệu USD để chạy án, song Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, bác bỏ lời khai này

132 đại biểu tham gia hội nghị tập huấn công tác pháp luật năm 2023 (GLO)- Sáng 13-7, tại nhà văn hóa Binh đoàn 15, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp luật năm 2023 cho 132 lãnh đạo, cộng tác viên pháp luật Hội Cựu chiến binh 32 tỉnh, thành phố phía Nam.

Bị bắt vì lấy tiền dịch vụ môi trường rừng cộng đồng đem xây nhà riêng (GLO)- Lợi dụng vai trò là trưởng bản, 1 cá nhân ở tỉnh Sơn La đã lấy tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cộng đồng hơn 140 triệu đồng đem xây nhà riêng.

Đối tượng tưới xăng, đâm người tình ở Bình Dương bị bắt tại Chư Păh (GLO)- Ngày 12-7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết vừa phối hợp với Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bắt giữ Dương Phú Hiền (SN 1976, trú tại tỉnh Quảng Nam) là đối tượng trong vụ án tạt xăng phóng hỏa và dùng dao đâm 1 người phụ nữ bị thương nặng.



'Chiêu' của cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế để doanh nghiệp hối lộ 42,6 tỉ đồng Tại tòa, chủ doanh nghiệp khai trong quá trình xin được cấp phép chuyến bay, bị cáo đã bị Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế, quát, ép phải chi tiền hối lộ hàng tỉ đồng

30 trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động (GLO)- Trong 6 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải trên toàn quốc đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với 11.679 phương tiện (đối với các trường hợp vi phạm tốc độ từ 5 lần/1000 km trở lên), chấn chỉnh, nhắc nhở đối với trên 135 nghìn người điều khiển phương tiện có vi phạm quá tốc độ, vi phạm quá thời gian lái xe, vi phạm không truyền dữ liệu.

Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 432%/năm Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi lên đến 432%/năm.

Khởi tố 5 người phụ nữ trong đường dây chuyển hơn 4.355 tỉ đồng ra nước ngoài Bộ Công an xác định trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Đào Thị Oanh và các đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỉ đồng ra nước ngoài

Bắt 2 đối tượng quốc tịch Mỹ có lệnh truy nã về tội giết người (GLO)- Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa bắt giữ 2 đối tượng có quốc tịch Mỹ bị truy nã về tội giết người là Phan Polie (SN 1996) và Nguyen Vu Jaidan (SN 1997) khi lẩn trốn về Việt Nam.



Giảng viên đột nhập phòng kế toán trường ĐH trộm tiền Lợi dụng trời mưa to và cơ quan đang đi nghỉ mát, Đỗ Ngọc Hà, giảng viên Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), đã đột nhập phòng kế toán nhà trường trộm gần 130 triệu đồng

