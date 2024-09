(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều người dân ở huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) bị tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình đó, Công an huyện đã nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Sau khi ôm tiền của hơn 150 người chơi hụi, Nga bỏ trốn ra TP.Đà Nẵng và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Công an TP HCM đã bắt DJ Bé Vi cùng 18 đồng phạm và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với ông trùm Trung "ngọng".

Bị can Nguyễn Ngọc Châu (63 tuổi) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.