Cụ ông bị ung thư vẫn miệt mài thiện nguyện

(GLO)- Ở tuổi 74, lại mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày nhưng ông Huỳnh Văn Chí (tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) - người sáng lập Hội tình thương Pleiku vẫn luôn tâm huyết cùng các tình nguyện viên chia sẻ yêu thương bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng yếu thế.

Đồng cảm từ trái tim, chia sẻ bằng hành động thiết thực

Ông Huỳnh Văn Chí sinh ra và lớn lên ở phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), nay là phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai). Sau khi học chuyên ngành Ngữ văn tại Trường Sư phạm Quy Nhơn, chàng trai trẻ đi lập nghiệp ở vùng đất cao nguyên từ năm 1977.

Ông Chí gắn bó với sự nghiệp giáo dục, từng đảm nhận vai trò Hiệu trưởng Trường bổ túc văn hóa cán bộ huyện Đak Glei (tỉnh Kon Tum cũ) rồi Hiệu phó Trường bổ túc văn hóa thị xã Pleiku (tỉnh Gia Lai cũ). Năm 1989, vì lý do cá nhân, ông nghỉ việc nhà nước và chuyển sang kinh doanh.

Ông Huỳnh Văn Chí (bìa phải) cùng các thành viên của Hội tình thương Pleiku phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định (cũ) để sẻ chia cùng những mảnh đời kém may mắn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai (cũ). Ảnh: P.L

Cơ duyên nào khiến ông quyết định thành lập Hội tình thương Pleiku?

Một lần đến thăm người bạn đang điều trị ở bệnh viện, tôi thấy một bệnh nhân người dân tộc thiểu số nằm cùng phòng chỉ ăn cháo trắng cầm cự qua ngày. Hỏi ra mới hay gia đình người này quá khó khăn, không đủ tiền mua cơm. Hình ảnh ấy khiến tôi day dứt và ngẫm nghĩ: Nếu mình và vài người quen góp tiền nấu cơm miễn phí, chắc chắn sẽ giúp được nhiều người. Tôi đề xuất ý tưởng và mọi người đồng thuận ngay. Vào tháng 8-2017, Hội tình thương Pleiku được thành lập. Những ngày đầu, mới có ít thành viên “góp công, góp của” nên mỗi tuần chỉ nấu khoảng 50 suất cơm gửi đến bệnh nhân nghèo. Dần dần, hoạt động của Hội lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm chung tay ủng hộ. Hiện tại, Hội phát khoảng 150 suất cơm vào thứ tư hằng tuần tại Trung tâm Y tế Ia Grai, và 500 suất cháo vào sáng thứ sáu hàng tuần cho bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Nhìn bệnh nhân có bữa ăn ngon, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục làm việc thiện.

Ông Huỳnh Văn Chí (ở giữa) cùng các thành viên Hội tình thương Pleiku họp bàn tổ chức hoạt động thiện nguyện. Ảnh: P.L

Ngoài hỗ trợ bệnh nhân nghèo, ông cùng với Hội tình thương Pleiku còn triển khai thêm những hoạt động thiện nguyện nào khác?

Hội dần mở rộng vòng tay nhân ái: tặng quà cho bệnh nhân tại các làng phong, hội viên hội người mù; hỗ trợ kinh phí điều trị cho người mắc bệnh hiểm nghèo… Hành trình yêu thương của chúng tôi cũng đã đến với bà con nghèo ở tỉnh Khánh Hòa, TP Cần Thơ. Hiện Hội có 60 thành viên (từ 30 - 74 tuổi, trong đó gần một nửa thành viên trên 60 tuổi) là những người đã nghỉ hưu, người đang kinh doanh tại nhà, giáo viên… Mỗi thành viên đóng góp tối thiểu 500 nghìn đồng/tháng. Ai có điều kiện thì góp thêm vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Nhờ vậy, mỗi tháng Hội duy trì từ 1 - 2 chuyến thiện nguyện đến vùng sâu, vùng xa. Mỗi chuyến đi phát từ 100 - 150 suất quà (mỗi suất trị giá 400 - 500 nghìn đồng).

Dù tuổi cao và mắc bệnh ung thư, ông Huỳnh Văn Chí (bìa trái) vẫn luôn tâm huyết với hoạt động thiện nguyện. Ảnh: P.L

Trong hành trình thiện nguyện hơn 8 năm qua, kỷ niệm nào khiến ông nhớ mãi ?

Tôi không thể quên những ngày thiện nguyện giữa tâm dịch Covid - 19. Khi đó, hàng nghìn người từ miền Nam gồng mình chạy xe máy về quê ở miền Trung, miền Bắc tránh dịch. Hình ảnh những đoàn xe nối dài, chở theo cả gia đình cùng đồ đạc lỉnh kỉnh chạm đến trái tim các thành viên của Hội, thôi thúc chúng tôi phải hành động. Những bức ảnh, đoạn video về hành trình “di cư tránh dịch” do Hội đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng lan tỏa, lay động nhiều tấm lòng hảo tâm đóng góp. Chỉ trong vài ngày, tổng số tiền Hội vận động được hơn 1,6 tỷ đồng. Ngay lập tức, nguồn lực ấy được chuyển thành những phần quà thiết thực: sữa, nước uống, áo mưa, dầu gió, 1,5 lít xăng, kính bảo hộ… cùng 300 nghìn đồng đồng tiền mặt. Khi một đoàn xe máy đến điểm dừng ở ngã ba Phù Mỹ (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai cũ), các thành viên của Hội lại nhanh tay trao từng món quà đến tận tay bà con. Suốt 1 tháng, chúng tôi thay nhau túc trực, có hôm đến tận khuya vẫn đứng bên đường để chờ những đoàn xe đi qua, chỉ để kịp trao tiền và lời chúc bình an. Năm 2021, Hội tình thương Pleiku vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Dù bị bệnh ung thư dạ dày nhưng ông Huỳnh Văn Chí (bìa trái) vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động ý nghĩa của Hội tình thương Pleiku. Ảnh: P.L

Mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn vững bước hành trình sẻ chia

Tháng 10-2013, căn bệnh ung thư dạ dày khiến ông Chí phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày. Đều đặn hàng tháng ông phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tái khám và lấy thuốc. Sức khỏe yếu dần, nhưng ông không muốn ở nhà để được chăm sóc.

Là người cao tuổi và mắc bệnh hiểm nghèo, điều gì khiến ông vẫn giữ tinh thần lạc quan và tiếp tục làm thiện nguyện ?

Từ ngày thành lập Hội, trừ những lúc phải điều trị bệnh ở TP Hồ Chí Minh, còn lại tôi đều có mặt trong mọi hoạt động. Tôi đi nhiều nên quen rồi, nghỉ ở nhà cũng thấy nhớ bà con. Gia đình, bạn bè nhiều lần khuyên tôi nghỉ ngơi để dưỡng bệnh, song mình giữ vai trò Trưởng Hội thì phải kiên trì để mọi thành viên có thêm động lực cùng cố gắng, giúp các hoạt động không bị gián đoạn. Kiên trì, bền bỉ làm thiện nguyện, dần dần, tôi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ con cái. Không chỉ cổ vũ, các con còn đóng góp kinh phí để đồng hành với hoạt động của Hội. Bệnh tật có thể lấy đi sức khỏe, nhưng không thể lấy đi tình yêu thương và khát vọng được sẻ chia của tôi.

Ông Huỳnh Văn Chí tặng quà cho người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.L

Vậy ông quan niệm như thế nào về ý nghĩa của việc làm thiện nguyện trong cuộc sống?

Làm việc thiện không cần phải có thật nhiều tiền, chỉ cần có một tấm lòng. Tôi còn sống ngày nào thì sẽ còn giúp người ngày đó. Trong một lần tặng quà ở làng, tình cờ tôi gặp lại một bệnh nhân từng được Hội trao kinh phí hỗ trợ điều trị. Người đó nắm chặt tay tôi và nói: “Nhờ sự giúp đỡ của Hội mà tôi không bỏ điều trị giữa chừng. Giờ đây sức khỏe của tôi đã ổn định, đi làm thuê được để nuôi con”. Lời cảm ơn giản dị, cái bắt tay ấm áp đó là “liều thuốc tinh thần” giúp chúng tôi thêm vững bước để làm việc ý nghĩa. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được sống có ích, sống giữa tình thương và niềm tin của mọi người. Điều tôi mong mỏi nhất là nhìn thấy nhiều người tiếp nối công việc thiện nguyện ý nghĩa này. Bởi trong xã hội vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn rất cần được giúp đỡ.

Ông Huỳnh Văn Chí (bìa phải) cùng các thành viên Hội tình thương Pleiku chuẩn bị các suất cơm để trao cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: P.L

Tổ chức thiện nguyện bài bản để hoạt động Hội tình thương Pleiku ngày càng lan tỏa

Từ thực tế kinh nghiệm của Hội tình thương Pleiku những năm qua, ông có thể chia sẻ cách tổ chức hoạt động thiện nguyện đạt hiệu quả thiết thực ?

Hằng tháng, Hội đều tổ chức họp định kỳ để xây dựng kế hoạch thiện nguyện, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời rà soát lại nhu cầu thực tế của người dân. Tất cả hoạt động tặng quà đều phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kết nối cùng Hội Chữ thập đỏ để nguồn lực được chuyển đến đúng người, đúng hoàn cảnh. Thu - chi của Hội luôn minh bạch, công khai trên trang facebook để các nhà hảo tâm và cộng đồng theo dõi. Trong hơn 8 năm qua, tổng số tiền mà Hội đã đóng góp, vận động để thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện đã lên đến trên 10 tỷ đồng. Con số ấy không chỉ ghi dấu sự nỗ lực bền bỉ của Hội, mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng và đồng hành của rất nhiều nhà hảo tâm gần xa.

Hội tình thương Pleiku phối hợp các đơn vị tặng quà cho học sinh ở xã Ia O. Ảnh: Dương Hồng

Ông mong muốn điều gì nhất cho Hội tình thương Pleiku trong thời gian tới?

“Yêu thương không chỉ bằng lời nói” - đó là thông điệp mà Hội tình thương Pleiku luôn khắc ghi. Giờ đây, khi Gia Lai cũ và Bình Định đã sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới, chúng tôi đang ấp ủ kế hoạch mở rộng địa bàn thiện nguyện xuống các xã khó khăn ở phía Đông tỉnh... Làm thiện nguyện, ai cũng mong hoạt động của mình ngày càng lan tỏa, giúp được nhiều người hơn. Để đi xa, cần có sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên, cùng với niềm tin và sự ủng hộ của cộng đồng. Hội tiếp tục nỗ lực, thực hiện thêm nhiều chương trình ý nghĩa, để “yêu thương bằng hành động”.

Xin cảm ơn ông! Chúc ông và Hội có thêm nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian tới.