Công ty Tecapro hỗ trợ kinh phí cho 7 gia đình sửa chữa nhà ở

(GLO)- Ngày 6-10, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (Tecapro, thuộc Bộ Quốc phòng) phối hợp với các xã trên địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ) đến thăm, tặng quà các gia đình được Công ty hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà ở.
Sau 4 tháng triển khai thi công, 7 căn nhà do Công ty Tecapro hỗ trợ kinh phí đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đối tượng được hỗ trợ là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện sửa chữa hoặc xây nhà mới. Mỗi hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng.
Dịp này, Công ty Tecapro trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 2 triệu đồng.
Chiều 19.6, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) tại Bình Định phối hợp với Chi nhánh Agribank Hoài Nhơn cùng phường Bồng Sơn tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
(GLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò then chốt của lực lượng CAND trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội và phát triển đất nước, đồng thời chỉ đạo các mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ 2025-2030.
(GLO)-Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 4-10.
(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 3-10, Thượng tướng Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.
(GLO)- Từ miền núi đại ngàn đến đô thị ven biển, từ già làng nơi biên giới đến doanh nhân phố thị, từ chức sắc tôn giáo đến cán bộ, đoàn viên thanh niên… tất cả đều gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị, với sự chủ trì của đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
(GLO)- Chiều 2-10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).
(GLO)- Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) trở thành điểm nhấn khi được chuẩn bị công phu, đổi mới từ phương pháp, bố cục đến nội dung, phản ánh tầm nhìn mới và khát vọng bứt phá của tỉnh.
(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực để tỉnh nhà phát triển toàn diện.
(GLO)- Sáng 1-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Phạm Thị Thu Hà được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa I.
(GLO)- Sáng 1-10, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì hội nghị trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
(GLO)- Chiều 30-9, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng và thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới-Giải pháp “gốc rễ” xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
(GLO)- Tối 30-9, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.