Công ty Tecapro hỗ trợ kinh phí cho 7 gia đình sửa chữa nhà ở

(GLO)- Ngày 6-10, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (Tecapro, thuộc Bộ Quốc phòng) phối hợp với các xã trên địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ) đến thăm, tặng quà các gia đình được Công ty hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Sau 4 tháng triển khai thi công, 7 căn nhà do Công ty Tecapro hỗ trợ kinh phí đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đối tượng được hỗ trợ là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện sửa chữa hoặc xây nhà mới. Mỗi hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng.

﻿Đại diện lãnh đạo Công ty Tecapro thăm và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Phượng (ở xã Phù Mỹ Đông). Ảnh: H.P

Dịp này, Công ty Tecapro trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 2 triệu đồng.