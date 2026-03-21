Công ty Mãi Tín Bình Định xuất khẩu lô cá diêu hồng sushi thứ hai sang Nhật Bản

Ông Nguyễn Tấn Toàn - Trưởng phòng Thu mua nguyên liệu (Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định) cho hay: Lô hàng này sử dụng gần 39 tấn cá nguyên liệu, sau chế biến thu được khoảng 8 tấn cá diêu hồng đông lạnh thành phẩm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn sashimi - một trong những chuẩn cao nhất đối với thủy sản, đòi hỏi cá phải đảm bảo độ tươi, độ dai, không mùi và tuyệt đối an toàn do có thể sử dụng trực tiếp.

Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định xuất lô hàng cá diêu hồng thứ 2 đi thị trường Nhật Bản vào chiều 20-3. Ảnh: ĐVCC

Không dừng lại ở thị trường Nhật Bản, Công ty đang tích cực mở rộng xuất khẩu sang Singapore và Mỹ.

Đáng chú ý, các đối tác từ Mỹ đã trực tiếp khảo sát vùng nuôi tại hồ Định Bình và đánh giá cao quy trình sản xuất cũng như công tác giám sát. Dự kiến, hoạt động thu mua phục vụ xuất khẩu sang thị trường Mỹ có thể bắt đầu từ tháng 9-10 tới.

Sản phẩm cá diêu hồng xuất sang Nhật Bản. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, trước khi vào thị trường Nhật Bản, sản phẩm đã trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt với tần suất lấy mẫu lớn và các bước kiểm tra chặt chẽ.

Điểm nổi bật của mô hình nuôi cá diêu hồng tại địa phương là tận dụng hiệu quả mặt nước các hồ thủy lợi, thủy điện. Cá được nuôi trong môi trường nước chảy liên tục, giúp hạn chế ký sinh trùng, giảm nguy cơ dịch bệnh và đặc biệt không phát sinh mùi hôi - đây là yếu tố then chốt để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu cao cấp.

Ngành Nông nghiệp định hướng tiếp tục mở rộng vùng nuôi cá diêu hồng ở phía Tây tỉnh. Ảnh: N.N

Hiện nay, mô hình nuôi cá diêu hồng theo tiêu chuẩn cao đang tạo đầu ra ổn định, giá bán tốt cho người nuôi, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác mặt nước lòng hồ. Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh định hướng tiếp tục mở rộng vùng nuôi, chuyển giao kỹ thuật và phát triển sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn.

Việc xuất khẩu thành công lô hàng thứ hai sang Nhật Bản là minh chứng rõ nét cho tiềm năng phát triển sản phẩm thủy sản chất lượng cao của tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội để cá diêu hồng từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.