Công ty Mãi Tín Bình Định xuất khẩu lô cá diêu hồng sushi thứ hai sang Nhật Bản

NGỌC NGA
(GLO)- Chiều 20-3, Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định tiếp tục xuất khẩu lô cá diêu hồng thứ hai sang thị trường Nhật Bản, khẳng định năng lực chế biến và chất lượng sản phẩm ngày càng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Ông Nguyễn Tấn Toàn - Trưởng phòng Thu mua nguyên liệu (Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định) cho hay: Lô hàng này sử dụng gần 39 tấn cá nguyên liệu, sau chế biến thu được khoảng 8 tấn cá diêu hồng đông lạnh thành phẩm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn sashimi - một trong những chuẩn cao nhất đối với thủy sản, đòi hỏi cá phải đảm bảo độ tươi, độ dai, không mùi và tuyệt đối an toàn do có thể sử dụng trực tiếp.

Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định xuất lô hàng cá diêu hồng thứ 2 đi thị trường Nhật Bản vào chiều 20-3. Ảnh: ĐVCC

Không dừng lại ở thị trường Nhật Bản, Công ty đang tích cực mở rộng xuất khẩu sang Singapore và Mỹ.

Đáng chú ý, các đối tác từ Mỹ đã trực tiếp khảo sát vùng nuôi tại hồ Định Bình và đánh giá cao quy trình sản xuất cũng như công tác giám sát. Dự kiến, hoạt động thu mua phục vụ xuất khẩu sang thị trường Mỹ có thể bắt đầu từ tháng 9-10 tới.

Sản phẩm cá diêu hồng xuất sang Nhật Bản. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, trước khi vào thị trường Nhật Bản, sản phẩm đã trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt với tần suất lấy mẫu lớn và các bước kiểm tra chặt chẽ.

Điểm nổi bật của mô hình nuôi cá diêu hồng tại địa phương là tận dụng hiệu quả mặt nước các hồ thủy lợi, thủy điện. Cá được nuôi trong môi trường nước chảy liên tục, giúp hạn chế ký sinh trùng, giảm nguy cơ dịch bệnh và đặc biệt không phát sinh mùi hôi - đây là yếu tố then chốt để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu cao cấp.

Ngành Nông nghiệp định hướng tiếp tục mở rộng vùng nuôi cá diêu hồng ở phía Tây tỉnh. Ảnh: N.N

Hiện nay, mô hình nuôi cá diêu hồng theo tiêu chuẩn cao đang tạo đầu ra ổn định, giá bán tốt cho người nuôi, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác mặt nước lòng hồ. Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh định hướng tiếp tục mở rộng vùng nuôi, chuyển giao kỹ thuật và phát triển sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn.

Việc xuất khẩu thành công lô hàng thứ hai sang Nhật Bản là minh chứng rõ nét cho tiềm năng phát triển sản phẩm thủy sản chất lượng cao của tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội để cá diêu hồng từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

cảng-cá-quy-nhon-dong-cua-phu

Tạm đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại Cảng cá Quy Nhơn

Thời sự

(GLO) - Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn vừa có thông báo về việc tạm thời đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại địa chỉ 26 Hàm Tử (phường Quy Nhơn) nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát ra vào cảng trong thời gian đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 làm việc tại Việt Nam.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã An Vinh và An Lão vào sáng 10-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị 2 địa phương đảm bảo các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Thời sự

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

