Cổng trường an toàn giao thông: Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Từ khi ngành Giáo dục huyện Đak Pơ phối hợp với chính quyền địa phương triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông (ATGT) tại các tuyến đường, khu vực cổng trường.

Cũng nhờ đó, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của phụ huynh, học sinh cũng từng bước được nâng cao.

Lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Đak Pơ hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Cư An) điều khiển xe an toàn. Ảnh: Ngọc Minh

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Cư An) có cổng ra vào nối trực tiếp với quốc lộ 19. Trước đây, vào giờ đến lớp và lúc tan học, phụ huynh đậu đỗ xe tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Để đảm bảo ATGT trước khu vực cổng trường và nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho phụ huynh, học sinh, năm 2021, Công an huyện Đak Pơ phối hợp với Ban chỉ đạo ATGT và an ninh trật tự xã Cư An, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du triển khai xây dựng thí điểm mô hình “Cổng trường học ATGT”.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Công an huyện đã hỗ trợ kinh phí lắp đặt các tấm pa nô, áp phích tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ treo 2 bên cổng trường để người dân dễ quan sát.

Cùng với đó, vào khung giờ cao điểm, Ban Chỉ đạo ATGT và an ninh trật tự xã Cư An cử đội thanh niên xung kích, Công an khu vực phối hợp với nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Từ đó, khu vực cổng trường không còn tình trạng ùn tắc giao thông, phụ huynh đến đón con đã đỗ xe gọn gàng.

Có con đang học lớp 7A2, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du, mỗi ngày, vợ chồng anh Vũ Ngọc Sơn (thôn An Sơn, xã Cư An) thay phiên đưa đón.

“Từ ngày nhà trường triển khai mô hình “Cổng trường ATGT”, các phụ huynh đã có ý thức tự sắp xếp, đứng gọn gàng không lấn chiếm lòng lề đường. Giờ tan học, trước cổng trường không còn tình trạng phụ huynh chen lấn, để xe lộn xộn như trước, việc đưa đón con thuận lợi, đi lại dễ dàng hơn”-anh Sơn chia sẻ.

Em Nguyễn Vũ Hoàng Dung (lớp 8A, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du) cho biết: Nhà em cách trường khoảng 2 km. Hàng ngày, em đi học bằng xe đạp điện. Vào đầu năm học, em và các bạn được thầy cô, các chú Công an tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, giới thiệu một số biển báo giao thông và các kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý tình huống khi tham gia giao thông...

“Em và các bạn hứa cùng nhau chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ. Từ đầu năm học đến nay, lớp em không có bạn nào vi phạm ATGT”-Dung hào hứng nói.

Thầy Nguyễn Văn Mẫn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du-cho biết: Qua hơn 3 năm triển khai mô hình, nhà trường phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh về Luật Giao thông đường bộ. Công an xã Cư An thường xuyên giáo dục, nhắc nhở những cá nhân có biểu hiện không chấp hành pháp luật về giao thông.

Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phụ huynh và học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT. Các em học sinh cũng đã được truyền đạt những quy định của Luật Giao thông đường bộ qua các hoạt động ngoại khóa, trong các buổi chào cờ đầu tuần và lồng ghép trong các tiết học trên lớp.

“Mô hình “Cổng trường ATGT” không chỉ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh về việc tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ mà còn từng bước tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện”-thầy Mẫn cho hay.

Thông qua mô hình “Cổng trường ATGT”, phụ huynh và học sinh trên địa bàn huyện Đak Pơ đã nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: N.M

Tương tự, Trường Mẫu giáo Hoa Hồng (thị trấn Đak Pơ) cũng đã ra mắt mô hình “Cổng trường ATGT” vào đầu năm học này. Cô Đặng Thị Thanh Huyên-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: “Hàng năm, nhà trường tiếp nhận khoảng 300 học sinh. Trên cơ sở triển khai mô hình, nhà trường phân công nhân viên bảo vệ và giáo viên thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ xe đúng nơi quy định tại khu vực cổng trường trong giờ đón, trả trẻ. Từ đầu năm đến nay, không xảy ra tình trạng mất ATGT khu vực cổng trường; không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm ATGT”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Bảo Toàn-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ-cho biết: Từ mô hình “Cổng trường ATGT” đầu tiên tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du, đến nay, huyện đã nhân rộng mô hình ra 7 trường.

Thông qua mô hình đã xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh để các em sớm hình thành ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Thời gian tới, Phòng tiếp tục phối hợp với Công an huyện, chính quyền địa phương nhân rộng mô hình ra các trường còn lại.