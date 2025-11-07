Vườn rau em chăm: Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Nhiều vườn rau xanh mướt đã mọc lên từ những bãi đất trống trong trường học nhờ sự chung tay chăm sóc của học sinh và thầy cô giáo.

Không chỉ cung cấp nguồn rau sạch cho bữa ăn bán trú, mô hình còn góp phần giáo dục cho học sinh kỹ năng sống và tinh thần sẻ chia cho nhiều bạn hoàn cảnh khó khăn.

Đã thành thói quen, những năm qua, sau mỗi buổi học, các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Pa (xã Ia Pa) lại tập trung chăm sóc vườn rau xanh của Liên đội. Công việc làm đất, nhổ cỏ, bắt sâu, bón phân, tưới nước… được các em làm một cách thành thạo.

Dưới bàn tay chăm sóc của giáo viên và học sinh, những khoảnh đất trống đầy cỏ dại trong trường giờ trở thành những luống rau san sát, xanh mướt. Không chỉ cung cấp nguồn rau sạch cho bếp ăn của trường, từ nguồn kinh phí bán rau thu được, các chi đội lớp “nuôi heo đất” gây quỹ tiếp sức bạn đến trường.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Pa chăm sóc vườn rau sau giờ tan học: Ảnh: Vũ Chi

Thầy Nguyễn Duy Ry-Giáo viên Tổng phụ trách Đội của trường-cho biết: Bình quân mỗi ngày, vườn rau do các liên đội chăm sóc cung cấp cho bếp ăn của trường khoảng 50 kg rau xanh các loại, góp phần cải thiện bữa ăn cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa đang học tập, sinh hoạt trong môi trường nội trú.

Ngoài ra, thông qua hoạt động chăm sóc, bán rau gây quỹ giúp các em hình thành ý thức lao động tập thể, biết tiết kiệm, quý trọng thành quả lao động và phát huy tinh thần tương thân, tương ái với bạn bè.

Em Hán Hoàng Mai (lớp 9/1) năm nay đã là năm thứ 4 học dưới mái trường nội trú. Mai cùng bạn trong lớp coi việc chăm sóc vườn rau như một cách thư giãn sau giờ học.

“Rau thu hoạch được, ngoài phục vụ bữa ăn của chính mình, chúng em bán gây quỹ giúp các bạn học sinh nghèo của lớp mua đồ dùng học tập hoặc đến thăm các bạn bị ốm.

Từ việc trồng rau, chúng em hiểu được sự vất vả của cha mẹ làm nông để cố gắng hơn trong học tập. Em cũng học được nhiều kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc rau xanh để phụ giúp cha mẹ mỗi dịp cuối tuần về thăm nhà”, Mai bộc bạch.

Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, Trường Mẫu giáo Ia Yeng (xã Phú Thiện) từ năm 2023 đến nay đã tích cực tạo cảnh quan, tận dụng diện tích đất trống để trồng rau xanh, tạo nên không gian học tập, trải nghiệm cho học sinh.

Mỗi cây rau cải, rau muống, bắp sú, hành ngò do cô và trò tự tay gieo trồng, tưới nước mỗi ngày là bài học sống động giúp trẻ học cách nhận biết, phân biệt, hình thành các kỹ năng cơ bản.

Cô Phạm Thị Thu Hòa hướng dẫn các em học sinh Trường Mẫu giáo Ia Yeng nhổ cỏ và thu hoạch rau tại vườn trường. Ảnh: Vũ Chi

Cô Phạm Thị Thu Hòa (chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi) cho hay: Trước kia, việc dạy học chủ yếu thông qua hình ảnh thì nay trẻ được tham quan, trải nghiệm thực tế tại nhiều mô hình trong trường học.

Qua đó, các con không chỉ học về tự nhiên mà còn học cách lao động và yêu quý thành quả của mình. Sự đổi mới trong phương pháp dạy học góp phần làm trẻ thêm yêu trường, mến lớp.

“Với 100% học sinh dân tộc thiểu số nhưng tỷ lệ duy trì sĩ số của lớp, của trường luôn đạt 100%; tỷ lệ chuyên cần đạt gần 90%, phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình đến trường”-cô Hòa phấn khởi nói.

Phụ huynh Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp chung sức xây dựng vườn rau của trường. Ảnh: Vũ Chi

Tại Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó), mô hình “Vườn rau em chăm” được tổ chức bài bản trong 5 năm qua. Để mô hình đạt hiệu quả, thầy cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn các em kỹ thuật chăm sóc rau đúng cách; đồng thời, nghiên cứu phân chia thời gian gieo trồng phù hợp để có lượng rau liên tục thay đổi với nhiều chủng loại phong phú: rau cải, xà lách, rau dền, rau muống…

Ngoài cung cấp rau sạch cho “bữa cơm có thịt” của trường, khi số lượng rau trồng nhiều, bán không kịp, cô trò lại chia rau đem về nhà, như một thành quả từ chính sức lao động của mình.

Thầy Lê Công Tấn-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: “Vườn rau em chăm” các lớp triển khai không chỉ là công sức của thầy và trò nhà trường mà còn có sự đóng góp công sức của phụ huynh học sinh trong những ngày đầu năm học trong việc cung cấp phân hữu cơ, làm cỏ, vun luống, gieo hạt… nhằm cung cấp rau sạch cho bếp ăn và tạo điều kiện để các lớp gây quỹ hoạt động.

Hằng tuần, trong tiết chào cờ và sinh hoạt lớp đều tuyên dương cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào. Hình thức trồng rau này đã cổ vũ, khích lệ học sinh hăng say lao động và rèn luyện tính tự giác cao.

Từ những luống rau xanh mướt trên mảnh đất học đường, mô hình đã góp phần vun đắp tinh thần tương thân, tương ái, tăng cường sự gắn kết trong tập thể và gieo vào các em ý thức sống xanh-một hành trang cần thiết trên hành trình hướng tới tương lai.