Nguyễn Nam Phong: Từ đam mê trồng rau sạch đến nông dân Việt Nam xuất sắc

(GLO)- Với đam mê làm nông nghiệp sạch, tốt nghiệp đại học, anh Nguyễn Nam Phong (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) trở về quê trồng rau VietGAP. Sau hơn 10 năm kiên trì, anh đã xây dựng thành công thương hiệu rau “Hương đất An Phú” và trở thành “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025.

Thỏa đam mê nông nghiệp sạch

An Phú là vùng chuyên canh sản xuất rau củ quả cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Song, hầu hết người trồng rau ở đây đều canh tác theo phương thức truyền thống, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thị trường. Câu chuyện được mùa mất giá hay ngược lại thường xuyên xảy ra. Vì thế, cuộc sống của người trồng rau nơi đây khá bấp bênh, trong đó có cả gia đình anh Nguyễn Nam Phong.

Trồng rau ăn lá trong nhà màng tại Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú. Ảnh: N.D

Hiểu rõ điều này nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, anh Phong luôn đau đáu tìm hướng đi để phát triển vựa rau An Phú trong tương lai.

Anh Phong tốt nghiệp Trường Đại học Văn Lang với chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Dù có việc làm ổn định tại TP. Hồ Chí Minh, song với niềm đam mê làm nông nghiệp sạch và mong ước xây dựng thương hiệu rau An Phú vươn xa, giúp gia đình và bà con nơi đây nâng cao hiệu quả kinh tế, anh đã bỏ phố về quê khởi nghiệp.

Năm 2012, anh cùng gia đình thành lập Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú và đầu tư xây dựng nhà màng, hệ thống tưới nước, bón phân nhỏ giọt; đồng thời, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến để sản xuất rau củ quả theo tiêu chuẩn VietGAP để cung cấp cho các nhà hàng và một số siêu thị.

Anh Nguyễn Nam Phong-Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú vinh dự là 1 trong 63 nông dân tiêu biểu được tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc'' năm 2025. Ảnh: N.D

Trong vai trò Phó Giám đốc, anh Phong đã từng bước xây dựng và phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp sản xuất rau củ quả VietGAP với diện tích lớn nhất tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Để có thành quả như hôm nay, anh đã dành nhiều thời gian tham quan, học tập kinh nghiệm tại Đà Lạt và những vùng chuyên sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP trong cả nước.

Hiện nay, quy trình sản xuất rau củ quả của Công ty được kiểm soát rất nghiêm ngặt từ khâu chọn giống, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, chế biến theo từng công đoạn, đảm bảo chất lượng, độ an toàn đến tay người tiêu dùng.

Qua nhiều năm đồng hành cùng người dân địa phương trồng rau sạch trong hệ thống nhà lồng, anh không chỉ thỏa niềm đam mê của bản thân mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con.

Chị Nguyễn Thị Tường Vi-công nhân của Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú điều khiển máy đóng gói tự động. Ảnh: N.D

Chị Nguyễn Thị Tường Vi (phường An Phú, công nhân của Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú) làm việc cho Công ty đã hơn 4 năm. Hầu hết công nhân làm trong xưởng bảo quản, sơ chế, chế biến; còn công đoạn làm đất, gieo hạt đều được cơ giới hóa; tưới nước, bón phân thì tự động hóa.

Mức lương bình quân của công nhân là 7 triệu đồng/tháng; cá biệt, một số vị trí được trả 9-10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, các chế độ bảo hiểm, khen thưởng dành cho người lao động cũng được Công ty quan tâm đầy đủ.

"Không những vậy, hằng năm, chúng tôi còn được Công ty cử tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật mới về sản xuất, bảo quản, sơ chế rau theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao kiến thức và tay nghề"-chị Vi cho hay.

Xứng danh Nông dân Việt Nam xuất sắc

Bước sang tuổi 34, anh Nguyễn Nam Phong đã có gần 12 năm gắn bó với nghề trồng rau sạch và quản lý Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú. Với niềm đam mê và tâm huyết, anh Phong đã góp phần đưa thương hiệu rau Hương đất An Phú ngày càng đứng vững hơn trong lòng người tiêu dùng. Hiện các sản phẩm rau củ quả của Công ty đã có mặt trên kệ siêu thị ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Từ diện tích nhà lồng nhỏ do gia đình gầy dựng, đến nay, Công ty đã mở rộng quy mô lên đến 8 ha. Ngoài ra, Công ty còn liên kết với các hộ dân lân cận sản xuất thêm 3 ha theo tiêu chuẩn VietGAP.

Bình quân mỗi ngày, Công ty cung ứng 3-4 tấn rau củ quả sạch phân phối cho hệ thống siêu thị Co.opmart, VinMart, Aeon... và chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trên toàn quốc. Hiện doanh thu của Công ty đạt 19 tỷ đồng, trừ chi phí, lợi nhuận bình quân đạt 2,9 tỷ đồng mỗi năm.

Công nhân Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú thu hoạch rau thủy canh. Ảnh: N.D

Anh Nguyễn Nam Phong chia sẻ thêm: "Là người quản lý, điều hành doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch, tôi chú trọng uy tín của doanh nghiệp trong lòng người tiêu dùng. Bên cạnh sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP, chúng tôi còn chủ động bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái".

Cũng theo anh Phong, thời gian tới, Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất rau an toàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học và hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch; đồng thời, mở rộng diện tích sản xuất, kênh phân phối.

Đặc biệt, hiện nay, Công ty đang có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sơ chế rau củ quả theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và HACCP tại phường An Phú, giúp người dân địa phương cùng liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến mặt hàng rau củ quả chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm để cung ứng đến người tiêu dùng trong cả nước.

Một trong những dấu ấn của Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú do anh Nguyễn Nam Phong quản lý là giải quyết việc làm ổn định cho gần 70 lao động địa phương. Bên cạnh đó, Công ty cũng tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội như đóng góp xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Ông Nguyễn Tất Thắng-Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Phú-cho biết: An Phú là vùng đất thuần nông, thu nhập chính của người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú đã tiên phong trong sản xuất rau củ quả theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần xây dựng vùng chuyên canh rau An Phú phát triển bền vững. Không chỉ xây dựng được thương hiệu, Công ty còn giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.