Gần 1.500 giáo viên và học sinh thu gom rác thải trên bãi biển sau bão số 13

(GLO)- Sau những ngày bão số 13 đi qua, gần 1.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của Trường THCS Tam Quan Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) đã cùng nhau thu gom rác thải dọc bờ biển.

hoc-sinh-thu-gom-rac-thai-sau-bao-so-13.jpg
Học sinh Trường THCS Tam Quan Bắc tích cực thu gom rác thải trên bãi biển phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi thời tiết tạm ổn định, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Tam Quan Bắc đã nhanh chóng thu dọn cây gãy đổ, vệ sinh sân trường, sắp xếp lại bàn ghế, thiết bị dạy học; kiểm tra hệ thống điện, nước, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất để đón học sinh quay trở lại trường học.

Tiếp đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường đã tổ chức thu gom rác thải nhựa, túi nilon, vỏ chai, tảo biển… dạt vào bờ biển phường Hoài Nhơn Bắc; góp phần trả lại vẻ đẹp sạch sẽ, thoáng đãng cho bờ biển quê hương sau cơn bão lớn.

Hoạt động này nhằm chung tay khắc phục hậu quả bão số 13; thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và ý thức bảo vệ môi trường của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường; đồng thời là dịp để giáo dục ý thức cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

5ae0b1b617ae9bf0c2bf.jpg
Học sinh thu gom rác thải nhựa, túi nilon, vỏ chai, tảo biển… dạt vào bờ biển sau cơn bão lớn. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, nhà trường cũng kêu gọi phụ huynh, học sinh và người dân duy trì thói quen không xả rác ra môi trường, cùng chung tay xây dựng bãi biển xanh-sạch-đẹp.

