Tham dự có các ông, bà: Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Gia Lai, Nguyễn Dự-Giám đốc Agribank-Chi nhánh Gia Lai, cùng 7 Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế các huyện: Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Chư Păh, Ia Pa, Đak Pơ và Đak Đoa.

Theo thỏa thuận, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Gia Lai và Agribank chi nhánh Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, thực hiện chương trình tín dụng 10.000 tỉ đồng với mức ưu đãi lãi suất thấp hơn từ 0,5%-1,5% so với lãi suất cho vay trong từng thời kỳ dành cho cán bộ, đoàn viên và người lao động ngành y tế. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Gia Lai cam kết sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính-ngân hàng có chất lượng cao với mức phí cạnh tranh, an toàn, chuyên nghiệp để phục vụ hiệu quả các hoạt động của Công đoàn Y tế tỉnh Gia Lai cũng như nhu cầu vay tín dụng, các gói tín dụng ưu đãi theo từng thời kỳ, trong đó có chương trình vay tín dụng cho cán bộ, nhân viên ngành y tế. Đồng thời, hợp tác chương trình truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu Agribank và ngành y tế; thực hiện các chương trình an sinh xã hội đối với chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên.

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tỉnh-cho biết: Thoả thuận hợp tác giữa hai bên thể hiện sự tri ân của Agribank Chi nhánh Gia Lai đến các thầy thuốc, chia sẻ khó khăn đối với các cán bộ y tế. Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tỉnh hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với Agribank giới thiệu cho đoàn viên, người lao động ngành y tế sử dụng những gói hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi, dịch vụ thu hộ viện phí tại các bệnh viện, dịch vụ chuyển kinh phí công đoàn của Agribank…góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành y tế có nhu cầu mua sắm, phục vụ đời sống, từ đó yên tâm công tác…