Phát biểu tại chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn”, ông Ksor Kut-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát chương trình "Hóa đơn may mắn tỉnh"-cho biết: Nhằm khuyến khích người tiêu dùng có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, Hội đồng giám sát đã tổ chức các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn”. Thông qua chương trình đã tìm ra 90 hóa đơn may mắn, trao thưởng với tổng số tiền 192 triệu đồng. Đồng thời, qua chương trình giúp cơ quan thuế xác định doanh thu, tránh thất thu và tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Tại kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I-2024, có tổng số 78.873 hóa đơn đủ điều kiện tham gia quay số lựa chọn. Hội đồng giám sát chương trình đã chọn ngẫu nhiên 15 hóa đơn trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng 35 triệu đồng.

Theo công bố kết quả, 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng đã thuộc về người mua hàng Lê Thị Viên (MST 5900741881, số hóa đơn 7642). 3 giải nhì trị giá 3 triệu đồng/giải thuộc về người mua hàng Trần Thị Quý (MST 5900835427, số hóa đơn 5420), Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (MST 8411613286, số hóa đơn 510), Đinh Thị Thúy Kiều (MST 5900244255, số hóa đơn 85). Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách 5 người mua hàng trúng giải ba, trị giá 2 triệu đồng/giải; 6 người mua hàng trúng giải khuyến khích, trị giá 1 triệu đồng/giải.