Công an xã Ia Drang nỗ lực đấu tranh trấn áp tội phạm

(GLO)- Thời gian qua, Công an xã Ia Drang (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã huy động tối đa lực lượng để tiến hành tuần tra, kiểm soát, nắm vững địa bàn và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân xã Ia Drang khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm. Ảnh: Đoàn Dũng

Thiếu tá Bùi Quang Thành-Trưởng Công an xã Ia Drang-thông tin: Trước ngày 1-3, đơn vị có 5 cán bộ Công an chính quy. Sau khi Công an cấp huyện giải thể, Công an xã Ia Drang được bổ sung thêm 3 cán bộ, nâng quân số đơn vị lên 8 người.

So với các địa phương khác, số lượng cán bộ Công an chính quy tại xã khá mỏng. Đặc biệt, Ia Drang là địa bàn phức tạp, giáp ranh với thị trấn Chư Prông nên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.

“Để giữ vững an ninh trật tự địa bàn, Công an xã đã xây dựng kế hoạch tuần tra khép kín. Lực lượng Công an chính quy chủ trì, phối hợp cùng các tổ tự quản an ninh trật tự ở các thôn, làng tuần tra từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Bên cạnh đó, Công an xã thường xuyên vận động, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm”-Thiếu tá Thành cho biết.

Tối 21-3, ông Phạm Văn Hiệp (thôn Hợp Hòa) đến trụ sở Công an xã Ia Drang trình báo về việc kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 bao hạt tiêu khô khoảng 50 kg. Cùng thời điểm này, qua nắm bắt tình hình, một số xã trên địa bàn huyện Chư Prông cũng xảy ra tình trạng bị mất trộm hồ tiêu, điều, cà phê. Tuy nhiên, một số người dân nghĩ rằng tài sản nhỏ nên không trình báo lực lượng Công an.

Từ nguồn tin báo của ông Hiệp, Công an xã Ia Drang phối hợp với Tổ điều tra khu vực 4 (Công an tỉnh) triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Qua đó đã làm rõ nhóm đối tượng nghi vấn, chủ yếu là thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số ở các xã: Ia Boòng, Bình Giáo, Ia Drang (huyện Chư Prông) và xã Ia Lang (huyện Đức Cơ). Nhóm đối tượng này thường xuyên tụ tập, chơi bời lêu lổng.

Trong đó, một số có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Các đối tượng thường đi 2-3 người tỏa ra nhiều địa bàn tại Chư Prông và Đức Cơ, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng Công an đã làm rõ 5 đối tượng trong nhóm này và tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tại nhiều địa bàn khác nhau.

“Khi nghe tin lực lượng Công an bắt được nhóm thanh-thiếu niên trộm cắp, chúng tôi rất an tâm. Cũng từ đó đến nay, trong làng, trong xã không thấy người dân báo có mất trộm nữa”-ông Hiệp cho hay.

Cũng qua nắm bắt tình hình, Công an xã Ia Drang phát hiện 1 tụ điểm phức tạp liên quan đến tội phạm ma túy. Đối tượng Nguyễn Văn Châu (SN 1993, trú tại thôn Bình Thanh) có 1 khoảng thời gian đi làm tại các tỉnh phía Nam. Gần 1 năm nay, Châu trở về địa phương và có dấu hiệu bất thường khi thường xuyên thay đổi chỗ ở và thường tập trung các đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với tổ tự quản tại các thôn, làng tuần tra ban đêm. Ảnh: Đoàn Dũng

Sau khi lên kế hoạch, ngày 11-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an xã Ia Drang tiến hành bắt giữ Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, lực lượng Công an còn thu giữ của đối tượng 1 khẩu súng và 61 viên đạn. Mở rộng đấu tranh, cơ quan Công an bắt giữ thêm 3 đối tượng có liên quan đến Châu về mua bán trái phép chất ma túy và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

“Đây là tụ điểm tương đối phức tạp khi có nhiều đối tượng đến mua ma túy về sử dụng. Từ tội phạm ma túy sẽ phát sinh thêm các loại tội phạm khác. Do đó, đơn vị đã quyết tâm bóc gỡ tụ điểm này nhằm cắt nguồn cung ma túy, làm trong sạch địa bàn. Từ đầu mối này, chúng tôi cũng gọi hỏi, răn đe và lập hồ sơ xử lý một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy”-Thiếu tá Thành nhấn mạnh.

Theo số liệu từ Công an xã Ia Drang, năm 2024, trên địa bàn đã xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, giảm 5 vụ so với năm 2023 và đã chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an xã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá 2 vụ trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Với những thành tích đó, ngày 25-4 vừa qua, UBND xã Ia Drang đã biểu dương, khen thưởng tập thể Công an xã và 8 cá nhân xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm.